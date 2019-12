Siščaninu svjetska nagrada za fotografiju vjenčanja

Ovaj fotograf, specijaliziran za vjenčanja, i ranije je za svoj rad dobijao nagrade, lani je osvojio izbor Best of Wedding photography 2018. svjetske fotografske zajednice Lookslikefilm, a ove godine je bio i nominiran za Top 30 Rising stars newyorškog magazina Rangefinder.

Foto: Midhat Mulabdić

„Junebug - The 2019 Best of the Best“ priznanje je koje se dodijeljuje već 11 godina zaredom, kada Junebug Weddings odabire top 50 vjenčanih fotografija iz cijelog svijeta. Na izbor se prijavi više od 10.000 fotografija iz svih krajeva svijeta.

Foto: Midhat Mulabdić

„Ući u finalnih 50 nije nimalo lako. Poslao sam nekoliko radova i iskren da budem, pored potajnog nadanja, nisam očekivao da ću doći do finalne selekcije. Većina fotografa pošalje dobre radove, ali samo nekolicina njih uspije proći nekoliko krugova glasovanja. Za finalnu selekciju traže se jedinstvene fotografije koje bude emociju, koje se pamte i koje vas tjeraju da se na neko vrijeme zaustavite.“ – kazuje nam Midhat koji je na natječaj prijavio fotografiju “Every girl's dream”, nastalu na vjenčanju u Švicarskoj.

Foto: Midhat Mulabdić

„Uvijek se trudim prikazati “standardne” stvari i događanja vjenčanja na drugačiji način, posebno kada se radi o cipelama ili sličnim detaljima kojima nedostaje ljudski faktor da bi dobile veći značaj. S obzirom da su cipele bile poznatog dizajnera Louboutin, mladenka je željela da ih obavezno ufotkam. Kako sam otac dvije kćeri, njihova fascinacija općenito cipelama i time da jednog dana budu mladenke me inspirirala da uradim ovakvu fotografiju. Poslije sam mladenku fotografirao na istom mjestu. A kada stavite te dvije fotografije jednu pored druge u album, to dodatno ispriča priču.“ – pojašnjava nam Siščanin čije radove možete vidjeti na web stranici www.benedettolee.com

Foto: Midhat Mulabdić