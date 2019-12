Sindrom božićnog drvca: Uzrokuje osip, plikove i bolne rane!

Od sindroma božićnog drvca patila je i Niki Waldegrave, novinarka iz Australije. Niki je dobila bolni osip nakon što je pomagala obitelji da pričvrste drvce na auto, piše nypost.com.



Dermatologinja iz New Yorka, dr. Doris Day rekla je: "Trebate biti oprezni, Božić neće biti toliko čaroban ako ste alergični na drvce."



Simptomi ove alergije su kašljanje, osip, otežano disanje, natečene oči, ali može doći i do ozbiljnog napada astme.

Nakon što je nosila bor koji je kupila, Niki je dobila bolne i crvene plikove po rukama. "Jedan od najgorih osjećaja koji sam doživjela", rekla je. Nije znala za svoju alergiju jer je tek sada, sa 39 godina prvi put kupila pravo drvce - do sada je uvijek imala umjetno.



"Do kraja dana sam bila prekrivena od glave do pete u crvenim plikovima.", rekla je novinarka i dodala da je napravila sve - od hladnog tuša, kreme za tijelo, antihistaminika, ali ništa nije pomoglo. Kada je vidjela krv na posteljini i počela otežano disati otišla je u bolnicu gdje je dobila još antihistaminika i steroida. Na sreću, lice, ruke i noge su prestale oticati, ali su joj ostale rane.

Foto: Niki Waldegrave

Drvce su odmah maknuli iz kuće. Day kaže da je ova alergija puno češća nego što mislimo. Savjetuje da operete drvce vodom i nosite rukavice i duge rukave dok ga kitite.



"Savjetujem da uzmete umjetno drvce, ali opet - umjetna drvca su prepuna kemikalija i prašine koji također mogu uzrokovati probleme."



Jesu li umjetna drvca zaista bolja opcija i od čega su uopće napravljena?

Jedni podsjećaju da su umjetne jelke napravljene u potpunosti od sintetičke plastike - polivinil klorida (PVC) te tvrde da on nije opasan ni štetan po ljudsko zdravlje.

No, dr. Glenn Harnett, ravnatelj lanca klinika American Family Care upozorava da je PVC smjesa otporna na vatru, u kojoj se ponekad nalaze i metali poput olova, kositra i barijuma.



PVC otpušta hlapljive organske spojeve, a oni mogu iziritirati sluznicu očiju, sluznicu nosa i pluća, kaže dr. Harnett.



Umjetna drvca također mogu izazvati alergije, pogotovo nakon nekog vremena kada se u njih uvuče puno prašine na koju je dosta ljudi alergično.