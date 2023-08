Sedam žena otkrilo zašto su prevarile partnera: 'Bilo je tako oslobađajuće!’

Od 1990. broj udanih žena koje priznaju varanje porastao je za 40%, prema istraživačici i psihoanalitičarki Esther Perel, autorici knjige ‘The State of Things: Rethinking Infidelity’. U međuvremenu, broj oženjenih muškaraca koji prijavljuju varanje uglavnom je nepromijenjen, piše Huffpost.

U prilog tome ide i istraživanje koje je YouGov proveo 2015. godine, koje pokazuje da je jaz u varanju skoro sasvim nestao. Otkriveno je da je broj muškaraca i žena koji su imali aferu gotovo jednak (20% i 19%).

VEZANI ČLANCI:

Varanje ne škodi svima: "Prije sam mislila da su ljudi koji varaju užasna ljudska bića. Sad to i ja radim. Moj život je sjajan, moj dugogodišnji partner i troje djece me obožavaju i ja ih obožavam. Problem je u tome što nisam istinski sretna i želim se viđati s drugim ljudima. Osjećam se zarobljeno i razgovarala sam sa svojim partnerom o svemu, ali on ne želi da odem i kad god to spomenem jako se uznemiri i izbezumi. To me ubija. Provela sam godine preispitujući svoje osjećaje i dugo sam odbijala pažnju drugih muškaraca. Jednog dana sinulo mi je, moje emocije neće prestati, pa u čemu je poanta? Trebam to samo učiniti. Nedavno sam ušla u dvije emocionalne veze i ljubili smo se, ali još nisam s nikim spavala. Mogla bih u budućnosti. Ne osjećam se loše, većinu vremena, što je iznenađujuće jer sam mislila da će me mučiti savjest. Evo moje dileme: da odem i potpuno uništim svijet svog partnera, svoje djece i šire obitelji zbog strasti i duboke veze koju ne mogu dobiti kod kuće? Ili da ostanem poput lijepe lutke zarobljene u prekrasnom svijetu, a istovremeno skrivam tajnu? Ovo posljednje ne škodi nikome", ispričala je jedna žena.

To je bio posljednji pokušaj da dobijem reakciju: "Prevarila sam svog dečka s kojim sam bila četiri godine kad sam shvatila da veza ide prema kraju. Bio je to zadnji pokušaj da iz njega izvučem reakciju i vidim je li mu stalo. Ispalo je da mu nije stalo Dosta stvari oko našeg prekida sam poricala i bilo me strah opet biti solo, ponajviše zato jer dugo nisam s nikim izlazila i osjećala sam se potpuno isključeno iz života samaca. Mislim da sam si htjela dokazati da taj svijet izlazaka još postoji i da postoje muškarci koji će me htjeti. Ne preporučujem varanje kao način da se te stvari otkriju, jer to nije ugodno, pa čak i ako se druga osoba ponaša kao da joj je svejedno, to će na neki način utjecati na nju, bilo na njihovu sposobnost da vjeruju drugima ili na njihovo samopouzdanje. Samim varanjem brišete bilo kakvo opravdanje za to, jer ste automatski negativac. No to me natjeralo da varanje vidim na drugačiji način. Shvatila sam da varalice nisu automatski zle, i vrijedi istražiti nečije motive. Biti sposoban razumjeti zašto je netko varao presudno je za oprostiti sebi i drugome. Ne možete se nadati da ćete nastaviti dalje ili izliječiti svoje rane ako to ne razumijete", rekla je druga.

Bilo je tako oslobađajuće: "Mislim da je jedan od razloga zašto sam varala jer sam se htjela osjećati poželjno. U braku sam sa svojim partnericom dvije godine, ali zajedno smo otprilike devet. Ona je jako uspješna i često, kad sretnemo ljude ili se družimo s prijateljima, čini se kao da se sve vrti oko nje i sjajnih stvari koje radi. Često mi se činilo da sam u sjeni ili da sam zaista preuzela tu ulogu 'njezine supruge' Mislim da je s vremenom to uzelo danak, pa kad sam išla na odmor s jednom od svojih prijateljica, bilo je zaista lijepo kad su me vidjeli samo kao mene. Znam da je to zaista sebično, ali za mene je bilo oslobađajuće i nisam zapravo razmišljala o tome kakve će biti posljedice. Također, u istospolnoj sam vezi i do tog trenutka nisam bila s muškarcem, a to je stvarno bilo nešto što me zanimalo, pa sam iskoristila priliku kada se ukazala. To iskustvo pokazalo mi je da sam u sebi imala puno nesigurnosti i sumnje s kojima sam se trebala uhvatiti u koštac. Pomoglo mi je jer sam vidjela koliko sam zapravo nesretna sa samom sobom i kako je to utjecalo na moju vezu", priznala je treća.

VEZANI ČLANCI:

Mislila sam da smo prekinuli: "Prije nekoliko godina prevarila sam svog tadašnjeg partnera. Neko vrijeme borili smo se s istim problemima i jedne večeri, dok sam bila na zabavi s kolegama, gadno smo se posvađali. Mislila sam da smo prekinuli i slomljenog srca vratila sam se u bar, a kolege su me htjele oraspoložiti alkoholom. Moj šef i ja flertali smo mjesecima, a zbog svega što se dogodilo te večeri, završili smo u krevetu. Sljedeći dan, moj dečko me nazvao i ispričao se te rekao da želi raditi na našoj vezi. Zato što smo tehnički prekinuli, doduše na manje od 24 sata, nisam mu rekla za svoju avanturu. Prekinuli smo godinu dana kasnije i danas smo prijatelji. Nikada mu neću reći za svoju večer sa šefom", otkrila je četvrta.

Ja volim seks, a on ne: "Krajem mjeseca napunit ću 44 godine, a prije tjedan dana prevarila sam svog supruga s kojim sam 16 godina. On je savršen u svakom smislu osim u krevetu, uopće nemamo seksualni život. Njemu seks nikada nije bio 'napet'. Ignorirala sm njegovu nezainteresiranost za seks jer je imao sve što sam željela u suprugu. Imamo dvoje djece i izvana izgledamo kao savršena obitelj. On si ispunjava svoje želje dok ja ostajem doma s djecom, frustrirana i sama. Prije sam uvijek bila društvena i otvorena, ali to se nekako izgubilo tijekom godina. Htjela sam opet biti zabavna i seksi. Upoznala sam muškarca na internetu i pristala da se nađemo. Seks je bio fantastičan i uopće ne žalim zbog toga. Nakon toga suprugu sam ispričala kako sam frustrirana. Ostat ćemo zajedno, barem još neko vrijeme. Volim ga, ali nisam zaljubljena u njega. Da nemamo djecu, otišla bih, ali znam da bi ih to uništilo", požalila se peta.

Nije bilo strasti: "Prevarila sam kada sam imala 31 godinu. Započela sam aferu tri mjeseca prije svog vjenčanja. Osjećala sam se kao da stvari izmiču kontroli i pitala sam se je li moj zaručnik baš 'onaj pravi' za mene. On je bio vrlo drag, ali nije bilo nikakvih uzbuđenja i izazova. Nije postojala strast. No nisam htjela biti sama i osjećala sam pritisak okoline jer su sve pozivnice već bile poslane. Tri mjeseca prije vjenčanja bila sam na sastanku i sjela sam kraj muškarca na kojeg sam odmah 'pala'. Uskoro smo započeli aferu, a on je bio sve što moj zaručnik nije. Ipak, udala sam se, ali ostavila sam supruga nakon devet mjeseci i otišla sa svojim novim muškarcem. Još smo zajedno i imamo dvoje djece", tvrdila je šesta.

Zapravo nisam htjela biti u vezi: "Dok sam bila mlađa varala sam svoje dečke jer zapravo nisam htjela biti u vezi. Zapravo sam samo htjela seks. Sretan kraj svemu tome bio je kada sam shvatila da mogu imati različite seksualne partnere prije nego napravim svjesnu odluku da s nekim želim biti u ozbiljnoj vezi. Grizem se zbog toga što sam napravila tim dečkima, ali pokušavam si ne zamjerati previše", iskreno je zaključila sedma žena.

Stručnjaci tvrde: 'Ovo su najbolje godine za vjenčanje, tada najviše brakova uspije'