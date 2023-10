Sedam godina nakon suprugove afere šokirana supruga došla je do uznemirujućeg otkrića

Jedna je žena za The Sun rekla da njen muž ponovno radi iste stvari kao i prije sedam godina, i to s istom ženom. Oni su u braku 22 godine, a prije sedam njen je muž ostao bez posla i pao u depresiju. 'Za to vrijeme vidjela je seksualne poruke na njegovom telefonu od jedne žene. Znala sam da ima aferu. To me zamalo slomilo, ali prihvatila sam da on nije pri sebi', prisjetila se.

Obećao joj je da će prekinuti s drugom ženom i ona mu je oprostila jer su im kćeri bile još male: 'Trebale su svog tatu'. Sada, on ima 47, a ona 43 godine te je on pronašao novi posao i stvari su se popravile. Ali, prije tjedan dana opet se sve promijenio. 'Rekao mi je da mora poslovno otputovati za vikend i to mi je bilo čudno. Nikada nije morao raditi vikendima', kaže ona.

Kada je stavljala veš u mašinu, upitala je svog muža treba li njemu oprati nešto s poslovnog putovanja. Dao joj je svoje omiljene traperice i iz njih je ispao komadić papira s imenom i brojem žene s kojom je bio u vezi prije sedam godina. 'Izgledao je zbunjeno i pocrvenio je. Bila sam bijesna, ali on nije mogao ništa poreći. Rekao je da je navratila na njegovo novo radno mjesto. Očito su planirali provesti vikend zajedno. Ne znam što da radim'.

Stručnjakinja za veze, Deidre, savjetovala ju je: 'Razumljivo ste uništeni i zaslužujete neko objašnjenje. Pitajte ga što mu se dogodilo da je dopustio da se to opet razvije i razmislite o tome kako se osjećate u braku. Daleko ste od opraštanja i zaborava, ali ne zvučite kao da ste spremni otići. Posjetite savjetnika kako biste nasamo mogli izbaciti svoj bijes i plakati. Zatim ga zamolite da vam se pridruži i vidite ima li još nade za vaš brak. To što vas je prevario s istom ženom sedam godina kasnije, sugerira da još uvijek postoje duboki problemi u vašoj vezi koji nisu riješeni prvi put'.

