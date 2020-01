Savjeti protiv nesanice: Nema ništa loše u gledanju televizije prije spavanja

Oni koji se bore s nesanicom znaju da ništa ne frustrira kao kada potpuno budni ležite u krevetu dok svi ostali spavaju. Kathryn Pinkham stručnjakinja za spavanje iz Londona osnovala je Insomnia kliniku koja pomaže ljudima koji imaju problema sa snom, a za DailyMail.com otkrila je nekoliko savjeta koje daje ljudima.

1. Ne gledajte na sat

"Prestanite gledati na sat kada ste budni usred noći jer svaki put kada pogledate stvarate rutinu i naviku buđenja u isto vrijeme. Također, više se počnete brinuti o umoru koji će vas stići idućeg dana kada znate koliko je sati. Savjetujem ljude da postave alarm na mobitelu za ujutro i ostave ga na drugom kraju sobe, tako nećete moći gledati koliko je sati. Okrenite se prema zidu."



2. Promijenite vrijeme spavanja

"Dobar san ovisi o tome koliko smo vremena proveli izvan kreveta. Ako stvorite naviku da rano idete na spavanje, a budite se kasno vjerojatno ste se budili tijekom noći ili teško čvrsto zaspali. Probajte otići rano u krevet, ali i staviti alarm rano ujutro. Čak i ako se ustanete pola sata ranije nego inače stvarate bolju rutinu spavanja."



3. Nemojte leći u krevet ako vam se ne spava

"Kada se borimo s nesanicom obično ležimo u krevetu i čekamo da nas san 'napadne'. Izbjegavajte ležanje u krevetu ako ste potpuno budni, samo ćete se okretati i postati nervozni. Isto tako na taj način stvarate negativne osjećaje prema krevetu i nakon nekog vremena isti će vas početi činiti anksioznima. Gledajte televiziju ili čitajte dok ne počnete osjećati umor."

4. 'Očistite' misli

Često ne možemo zaspati jer su nam misli glasne. Pokušajte ih isključiti i opustiti se, a to možete početi raditi već tijekom dana. Predvečer stavite na papir sve ono što vam je u mislima - strahovi, brige ili obaveze. Ignoriranje svega što vam prolazi kroz glavu tijekom dana stići će vas navečer kada legnete u krevet, a kada sve to zapišete i razmislite o tome na spavanje ćete otići puno mirniji."



5. Meditirajte

Kathryn objašnjava da spavanje nije lijek za sve i da nećemo nužno biti svježi i odmorni ako smo radili prekovremeno ili smo pod stresom. "Pokušajte svakog dana pronaći način da odmorite misli. Možete koristiti metode meditacije ili jednostavno napraviti kupku s eteričnim uljima i svijećama."



6. Nadoknađivanje neprospavane noći

"Jedna stvar koju nikako ne biste trebali raditi ako se pokušavate oporaviti od neprospavane noći je otići rano u krevet, a to se često događa. Na taj način ne stvarate dobru rutinu spavanja."



7. Ne uzimajte tablete za spavanje

"Iako su jako djelotvorne ne smiju se konzumirati više od 2 tjedna, a ljudi s vremenom moraju početi uzimati veću dozu jer imaju osjećaj da trenutna više ne djeluje. Nakon nekog vremena niti jedna količina više nije dovoljna."

