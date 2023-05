Roditelji je tjeraju da posvoji dijete svoje preminule sestre: 'Ne želim imati ništa s njim'

Jedna je žena priznala da ne želi posvojiti dijete svoje pokojne sestre unatoč pritisku roditelja. Laura je rekla da su je roditelji nazvali bezosjećajnom nakon što je objasnila da ne želi imati ništa s četverogodišnjim djetetom. Naime, ona je obećala sama sebi da više neće razgovarati sa svojom sestrom Jemmom nakon što je otkrila njezinu aferu s njenim bivšim partnerom Chrisom. Laura je rekla da je ostala slomljena kada je saznala da je Jemma ostala trudna s njim, prenosi The Sun.

Chris i Laura ostali su u turbulentnoj vezi nakon rođenja djeteta, ali oboje su poginuli u prometnoj nesreći. Za sobom su ostavili četverogodišnje dijete, a Lura pretpostavlja da su se svađali u automobilu i da se nisu usredotočili na cestu te je tako došlo do tragične nesreće. Dijete je završilo u udomiteljskoj obitelji jer Laurini roditelji nisu dovoljno imućni da se brinu o njemu. Laura kaže kako je njezini roditelji stalno tjeraju da posvoji dijete te su čak koristili argument 'što će ljudi misliti' kako bi je uvjerili.

Objasnila je da je sada u sretnoj vezi i iako su je roditelji molili da razmisli, nepokolebljiva je i ne želi imati ništa s djetetom. Dodaje: 'Rekla sam im da ne bih bila prikladna za odgajanje djeteta i bilo mi je žao, ali to je bio kraj rasprave. Moj je dečko bio sa mnom. Opet su me molili da razmislim i govorili zamisli kako bi bilo lijepo poznavati svog nećaka, da dijete koje je dio naše obitelji ostane u našoj obitelji'. Čak su joj rekli i da razmisli o tome kako će dobro izgledati da ona, izdana sestra i bivša zaručnica, ima dovoljno ljubavi i suosjećanja da podigne dijete koje je začeto iz izdaje: 'Rekli su da će ljudi misliti da sam svetica'.

Nakon što je ona i dalje ostala ustrajna u svojoj odluci, roditelji su joj rekli da je bezosjećajna i pitali je kako je nije briga za dijete koje je njena krv i meso, a koje je sustav premjestio u nekoliko domova u samo par tjedana. Naime, dijete je već promijenio četiri udomiteljska doma. Nakon što je podijelila svoje iskustvo na Redditu mnogi su korisnici stali na njenu stranu tvrdeći da je dijete velika i osobna odluka. Jedan je tak napisao: 'Ova je situacija tužna sama po sebi, a imati to dijete kod kuće samo će vas podsjećati na izdaju i smrt vaše sestre i bivšeg dečka. Tvoji roditelji ne bi trebali misliti da ti moraš to učinit samo da bi drugim ljudima to izgledalo dobro'.

Druga je osoba komentirala: 'Ne mogu zamisliti da bi izdana bivša djevojka bila dobra maćeha djetetu bez roditelja. Pogotovo zato što si prekinula kontakt sa sestrom nakon izdaje. Više mi zvuči kao da bi se pretvorila u zlu maćehu'. Netko se nadovezao: 'Odgajati dijete, čak i ako vam je rodbina, nije mala obaveza. Morate biti 100% uključeni ili ćete vi i dijete patiti. A činiti to da bi 'izgledalo dobro' apsolutno je pogrešna motivacija'. 'Dijete zaslužuje dom pun ljubavi', složio se drugi, 'Ne vjerujete da mu to možete pružiti. S pravom ste rekli ne'. Dok je jedna osoba pokušala vidjeti perspektivu njezinih roditelja: 'Mislim da su očajni. Pokušavaju sve što mogu. Siguran sam da su slomljena srca i da ne razmišljaju jasno'.

