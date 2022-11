Rodila je sina usred večere: ‘Gosti nisu imali pojma što se događa!’

Jedna mama Abbie Morris (32) neočekivano je dobila trudove tijekom večere i uskoro je rodila malenog Jaxa na gornjem katu svoje kuće. U tome su joj pomogli suprug Aaron (32) i sestra Grace (29), a bebu su porodili bez poteškoća, dok ostatak obitelji na donjem katu nije imao pojma što se događa, piše Mirror.

- Moja mama nije imala pojma što se događa, bila je toliko okupirana zabavljanjem djece, a tata je nastavio kuhati svoj domaći čili u kuhinji, tako da nisu shvatili da sam rodila bebu na katu. Budući da se sve dogodilo tako brzo, još sam nosila svečanu odjeću. Na sebi sam imala dugu crnu suknju koju sam uspjela spustiti, a kosa i šminka ostale su mi netaknute - rekla je Abbie.

Abbie je planirala obiteljsko okupljanje, a dan prije toga bila je u bolnici zbog trudova. Trudovi su stali, a nju su poslali doma i uvjerili ju da se ne treba brinuti, te da beba neće još krenuti. No, kada su gosti stigli, primijetila je da ponovno ima trudove i odlučila u sobi malo odspavati, jer je smatrala da bol nalik na trudove može zanemariti, kao što je to bilo i dan ranije. Kada ju je suprug došao provjeriti shvatila je da su trudovi u razmaku od samo pet minuta. Abbie je nazvala bolnicu, no zbog manjka kreveta rekli su joj da pričeka te da će ju kontaktirati kad pronađu najbližu bolnicu sa slobodnim mjestima.

Iako su nazvali hitnu pomoć, rekli su im da nemaju slobodnih mjesta i da je druga najbliža bolnica od njih udaljena sat vremena, te su shvatili da neće stići, a kada su trudovi počeli biti udaljeni samo minutu, bilo im je jasno da će se beba roditi kod kuće. Primalja im je preko telefona davala upute kako da donesu dijete na svijet.

- Aaron je bio poprilično uzrujan i govorio mi je da on to ne može, a primalja mu je govorila da može, te mu objašnjavala što i kako treba učiniti - nastavila je Abbie.

U tom trenutku ostatak obitelji bio je obaviješten, njezina mama čuvala je njihovu kćer, a njezin tata je vani čekao da mu jave novosti. Nakon porođaja beba je odvedena u bolnicu na kontrole, gdje je ostala dvije noći, ali srećom, sve je bilo u redu.

