Rekao sam ženi da nije dovoljno atraktivna, pa me ostavila zbog kolege. Želim je natrag

Žena mi je priznala da me prevarila s kolegom s posla i to u našem krevetu. Znao sam da stvari između nas nisu tako sjajne, ali nisam ni sanjao da me vara. U tridesetima smo i imamo dva sina od sedam i devet godina. Prigovarala mi je što ne pomažem u kući, pogotovo dok sam radio od kuće. Bilo mi je dosta i rekao sam joj da mora uložiti više truda kako bi izgledala privlačnije. Možda je to na neki način pogrešno, ali tako sam se tada osjećao. Imali smo veliku svađu i rekla je da treba malo vremena sama i da odem kod mame ili prijatelja. Vidio sam da se gadno ljuti na mene pa nisam mogao ostati u kući i svađati se pred djecom. Spakirao sam torbu i otišao kod majke - ispričao je jedan muškarac za The Sun.

Ostao je tamo dva tjedna. Svaki dan joj je slao poruke da je pita kako je i kada se može vratiti doma, ali nikad nije dobivao odgovor. Onda mu je jednu noć poslala poruku da moraju razgovarati. Njemu je to zvučalo dobro pa joj je kupio cvijeće, koje u je kasnije bacila u lice. Priznala mu je da ne može više živjeti s njim, ali i da se zbližila s kolegom s posla. Dolazio je u njihovu kuću dok njega nije bilo, a čak su se seksali u njihovom krevetu. Ona mu je priznala da je zaljubljena u njega i ne želi više biti s njim, ali on želi da se stvari vrate na staro pa za savjet pita stručnjakinju.

- Možda je vrijeme da je poslušate. Zvuči kao da već duže vrijeme nastaju problemi. Pretpostavljam da će trebati više od gomile cvijeća da se ovo preokrene. Imati posao i biti mama znači da rad nikad ne prestaje. Jeste li obavili svoj dio posla u kući pa je njezin bijes opravdan? Ili ste zatvorili oči pred stalnim zahtjevima koji dolaze s dvoje djece? Vaši komentari o njezinom izgledu i da se treba urediti za vas vjerojatno su bili kap koja je prelila čašu. Recite joj da sada slušate i da ste spremni za promjenu. Nadam se, zbog vaših sinova, da će vam pružiti priliku da pokažete da život s vama od sada može zaista biti drugačiji i bolji - odgovorila mu je Deidre.

