Redovito vježbate, a sve ste umorniji? Možda je u ovome problem

O tome kada je najbolje vrijeme za vježbanje znamo sve: neki smatraju da dan treba započeti u teretani jer time potičete metabolizam da radi pojačano cijeli dan. Drugi pak smatraju da je večer idealno doba za vježbanje jer će vas opustiti nakon napornog dana i bolje ćete spavati.

Evo što o tome misli Bradley Simmons, poznati britanski fitness trener i kolumnist magazina Glamour.

Vremena su takva da je prosječnom čovjeku postalo vrlo teško ubaciti redovito vježbanje u tjedni raspored. Radimo sve više, a više se i družimo – bacite li oko na kafiće i klubove vidjet ćete da je četvrtak postao novi petak. U tako intenzivan životni ritam potrebno je vježbanje uključiti na način da izvučemo najbolje iz ta tri sata tjedno – kaže Simmons.

Tko rano rani…

… prvi je u teretani! Ako mene pitate, volim početi dan vježbanjem jer me to pripremi za sve dnevne obaveze i cijeli sam dan dobro raspoložen. Ipak, jutarnje vježbanje nije za svakoga. Ubrajate li se u skupinu ljudi kojima je 15 minuta vise ujutro u krevetu važnije od bilo čega drugoga, nemojte ni pomišljati na jutarnji trening. Dovučete li se pospani u teretanu sigurno nećete dati sve od sebe, a onda ni vježbanje nema smisla.

Jutarnji trening ubrzava metabolizam i topi kalorije tijekom cijelog dana, ali postoji i kvaka – bit ćete gladniji nego inače. Stoga, dobro isplanirajte obroke da ne biste nekontrolirano jeli.

Trening u pauzi za ručak

Popodne imate hrpu planova, a ujutro samo želite koju minutu duže spavati? Preostaje vam da žrtvujete pauzu za ručak i provedete je u teretani. Takav trening traje 30 minuta, ali je jačeg intenziteta i još uvijek se stignete baciti pod tuš i vratiti u ured. Jedini problem ostaje ručak koji niste pojeli.

Ako vašem nadređenom ne smeta što jedete za radnim stolom, odlično! U tom slučaju ne zaboravite jesti polako da bi se hrana pravilno probavila u organizmu. Vrijeme je da svi poslodavci postanu fleksibilniji po ovom pitanju – kad je radnik u dobroj formi, zdraviji je i produktivniji.

Noćne ptice

Često i sam pribjegavam večernjim treninzima jer me ponekad jedino vježbanje može opustiti na kraju dana i pomoći mi da zaboravim na stres te mirno zaspim. Naravno, sve ovisi o tome koje vježbe izvodim. Vježbe visokog intenziteta ili kružni trening dodatno će me ispuniti energijom, ali to ne mora značiti da ću teže zaspati. Naprotiv, takav trening može vas izmoriti na način da ćete spavati kao bebica.

Svi smo drugačiji

Primijetite li da vam večernji trening ometa san, morat ćete promijeniti vrstu vježbi ili termin treninga. Spavanje je važno i nedostatak sna može negativno utjecati na rezultate. Ukoliko večernji trening najbolje odgovara vašem rasporedu i osobnosti, nastavite s njim.

Što smo zaključili?

Vježbanje u bilo koje doba dana ima svoje prednosti i mane, a sami ćete najbolje znati što vam je od svega prihvatljivo, a što nije. Ono što je sigurno i vrijedi za sve tipove ljudi – bilo kakvo vježbanje bolje je od nikakvog. Dakle, pronađite vrijeme koje vam najbolje odgovara jer jedino tako ćete ustrajati u vježbanju. Nema ništa loše u tome da kombinirate termine u slučaju da drugačije ne može. Krivi odabir sporta ili termina treninga najčešće vode u odustajanje.