Razmišljate o drugoj karijeri? S ova ćete ju 4 koraka promijeniti lako i bez straha

Većina nas sanja o promjenama u svojim životima, o ponovnom otkrivanju sebe i svoje karijere. Ali, financijska pitanja, tjeskoba od nepoznatog i strah od neuspjeha često nas sprječavaju u tome. Promjena je teška i zastrašujuća. Ali, također nam je nadohvat ruke. Autorica Joanne Lipman razgovarala je sa stotinama ljudi koji su napravili uspješne zaokrete u karijeri te je intervjuirala istraživače i znanstvenike koji su proučavali velike tranzicije i transformacije. Na svoje iznenađenje, otkrila je da većina promjena u karijeri slijedi sličan obrazac koji se može raščlaniti u korake, prenosi Entrepreneur.

1. Potraga: Sve promjene u karijeri počinju potragom za nečim drugačijim. 'Ovdje počinjete prikupljati informacije o tome gdje ćete zapravo završiti. Super stvar u ovoj fazi potrage je da gotovo svi koje sam intervjuirala nisu shvatili da su uopće u toj fazi. To je bilo potpuno nenamjerno', kaže Joanne. Kada odlučujete o promjeni karijere, razmislite o svojim interesima i strastima i pokušajte ne razmišljati previše o njima vaganjem svih prednosti i mana. Umjesto toga, vjerujte svom osjećaju. 'Ljudi koji uspješno promijene karijeru često navode snagu instinkta', dodaje.

I istraživanja to potvrđuju. U jednoj studiji britanski i turski studenti zamoljeni su da predvide pobjednika britanske nogometne utakmice. Turci, koji nisu znali ništa o timovima, bili su jednako točni u svojim predviđanjima kao i Britanci. Zašto? Budući da nisu pretjerano analizirali sve faktore, kao što su ozljede, prethodni rezultati i statistika igrača, samo su slijedili svoje instinkte. Lipman predlaže da pratite nekoga tko radi ono što biste vi željeli raditi i hvatate bilješke. Zapišite svoje ciljeve i razmišljanja. Istraživanja pokazuju da će poduzimanje jednostavnih radnji pomoći u ostvarenju vaše vizije.

2. Borba: Ovo je najteža faza svake promjene karijere i može trajati neugodno dugo. 'To je kada se odvajate od svog prethodnog identiteta, ali još niste sasvim shvatili identitet u koji ćete dobiti', kaže Lipman. Ali, ova je borba također najkritičnija faza vaše transformacije. Napravili ste prijelaz, ali nećete vidjeti uspjeh dovoljno brzo, a možda i nikada. Joanne kaže da je jedan način da se nosite sa stresom u fazi borbe ostati dosljedan. 'Ljudi koji pretvaraju neuspjeh u uspjeh čine to postupno. Umjesto da dignu ruke i odbace ga, oni zapravo ponavljaju i ponavljaju i ponavljaju. Oni dotjeruju, prilagođavaju i petljaju nakon svakog neuspjeha', dodaje.

3. Zaustavljanje: Borba vas vodi do treće faze promjene - zaustavljanja. Joanne to opisuje kao ili nešto što možete odabrati, poput otkaza na poslu, ili nešto što vam je nametnuto, poput dobivanja otkaza na poslu ili bolesti u obitelji. Lipman priča priču o Marli Ginsburg, bivšoj TV producentici čija su karijera i investicije uništene nakon štrajka televizijskih pisaca 2007. godine i recesije 2008. godine. Započela je drugu karijeru modne dizajnerice, koja je išla dobro sve dok njezinom sinu nije dijagnosticirana Parkinsonova bolest. 'Bila je u Amsterdamu, usredotočena samo na sina i njegove tretmane. Promjena krajolika dovela je kreativnog poleta te je došla je na ideju za svoj brend, koji se zove MarlaWynne. To je jedan od vodećih brendova na QVC i HSN, s prihodima od preko 60 milijuna dolara', kaže Jonne.

4. Rješenje: Posljednje poglavlje vašeg putovanja prema promjeni karijere označava početak potpuno novog poglavlja u vašem životu. Rješenje je kada se sve što je dovelo do ove točke - potraga, borba, zaustavljanje - spoji i kada znate što morate učiniti. Rješenje je odgovor. Lipman govori o megapiscu Jamesu Pattersonu (Along Came a Spider), koji je radio u reklamnoj industriji do svoje 50. godine. Ali, Patterson je uvijek gajio fantazije da će biti pisac s punim radnim vremenom (potraga). Objavio je nekoliko knjiga i uglavnom dobio užasne kritike (borba), ali je brusio svoj zanat i oklijevao dati otkaz na svakodnevnom poslu. Tada je imao "aha trenutak". Zaustavljen je (doslovno) u užasnoj prometnoj gužvi na autoputu u New Jerseyju, vraćajući se kući iz svoje kuće na plaži u nedjelju navečer. Pogledao je na drugu stranu ceste i primijetio da se svi automobili vraćaju na plažu. Tada je shvatio da je na krivoj strani ceste. Vratio se u New York, dao otkaz na poslu i tada je rekao: 'Ja sam pisac'. Sada zarađuje 60 milijuna dolara godišnje.

