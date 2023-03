Objavljen popis ‘50 najboljih pizza na svijetu’: Ne slažu se svi s prvim mjestom..

Gurmani su ostali podijeljeni oko novog popisa "najboljih pizza na svijetu", a neki su taj poredak nazvali "lažnim" i "pogrešnim". Popis je tako na sam vrh stavio jednostavnu, ali gotovo svima omiljenu pizzu, Margheritu. Kultno jelo porijeklom iz Napulja u stopu prati Pizza Napoletana na drugom mjestu, a Pizza Quattro Formaggi na trećem, piše Mirror.

Ne iznenađuje da je svaki nadjev u top 10 njih nastao u Italiji, gdje je prvi zabilježeni spomen moderne pizze zapisao pjesnik i esejist Benedetto di Falco još davne 1535. godine. Popis, koji je sastavio online turistički vodič Taste Atlas, također je stavio pravokutnu Pizzu al taglio na četvrto mjesto, a pizzu s cherry rajčicom, odnosno Caprese pizzu, na peto mjesto.

