Razlika je očita: Evo koliko često se seksaju milenijalci, a koliko pripadnici generacije Z

Nakon mnogo kritika zbog ove generacije, čini se da je seksualni pad generacije Z konačno gotov. Prema podacima istraživanja eHarmonyja, svaki peti član generacije Z ima seks svakodnevno, dok je 61% dodalo da uživa u 'seksualnoj avanturi' s partnerom. Pripadnici generacije Z u vezi također se više seksaju, a broj zaljubljenih parova koji se seksaju tri puta tjedno povećao se s 31% na 35%, piše Metro.

I kao pozitivna vijest za one koji su prije žalili zbog nedostatka seksa, 36% Gen-Z-a ima više seksa sada nego prije godinu dana. Jasno je da se događa seizmička promjena u pogledu na to kako mladi vide seks. Ali koji je razlog za ovaj nagli zaokret? Sa svojim podacima istraživanja, eHarmony je iznio tri objašnjenja.

Za 17% pripadnika generacije Z to je zato što su započeli terapiju. Za 35%, to je zato što su manje pod stresom, a za više od polovice (57%), to je jednostavno zato što imaju veće samopouzdanje. Ali, milenijalci su zapravo seksualno slobodniji i otvoreniji od generacije Z.

Prema Dating Diaries web stranice, milenijalci daju prednost seksu više nego generaciji Z, pri čemu 91% milenijalaca ima seks barem jednom tjedno u usporedbi sa 78% njihovih mlađih kolega. Ovi su podaci također otkrili da dok Generacija Z cijeni emocionalnu povezanost iznad svega, milenijalci daju prioritet seksualnoj kemiji nad emocionalnim vezama.

Prijašnji podaci su pokazali da je gotovo polovica članova generacije Z(47,5%) izjavila da želi vidjeti manje seksa na ekranu, a daljnja istraživanja također sugeriraju da mladi imaju manje seksa nego njihovi roditelji u njihovoj dobi.

To je dovelo do zabrinutosti da živimo seksualnu recesiju, s istraživanjem iz 2020. koje je pokazalo da 40% osoba u dobi od 18 do 24 godine nikada nije imalo seksualnog partnera. I što je najgore, čini se da je Francuska od svih mjesta, grad ljubavi, prošla kroz najveći seksualni pad.

Istraživanje je pokazalo da 28% Francuza u dobi od 18 do 24 godine, koji su već imali seks, nisu imali seks u protekloj godini. Nadalje, samo 43% Francuza izjavilo je da ima seks jednom tjedno — što je prilično dramatičan pad u usporedbi s 58% iz 2009. godine. A ako se ovo događa u Francuskoj, kako je onda u ostalim zemljama? Srećom, eHarmony je dokazao da se to promijenilo.

Iako nova statistika sugerira da se vraćamo na seksualne staze, istraživanje također sugerira da aplikacije za spojeve poput Tindera, Hingea i Bumblea izlaze iz mode. Više od polovice (58%) Generacije Z izjavilo je da je u prošlosti koristilo aplikacije za upoznavanje, ali čini se da nisu njihov najveći obožavatelj.

Na primjer, 76% samaca vjeruje da su drugi ili ‘donekle autentični’ ili ‘uopće nisu autentični’ na aplikacijama za spojeve. Također, 36% ljudi također je priznalo da su oni sami ili ‘donekle autentični’ ili ‘uopće nisu autentični’ na ovim aplikacijama, dok je 21% muškaraca i 5% žena priznalo da su lagali o svom obrazovanju na svojim profilima.

