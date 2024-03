More u Hrvatskoj najmanje je na svijetu: Jeste li čuli za njega?

U hrvatskom dijelu Jadrana postoji nekoliko područja koja se nazivaju morima: Novigradsko more, Virsko more, Murtersko more, a među njima je nedvojbeno najmanje Karinsko more, površine oko 5,5 km2. Nalazi se 30 km istočno od Zadra, a kako piše LiveCamCroatia, Karinsko more i službeno bi moglo postati najmanje more na svijetu, prenosi Croatia Week.

Unatoč tome što je oblikom i veličinom tehnički zaljev, lokalno stanovništvo ga naziva morem, što ga čini doista zanimljivim obilježjem koje bi se moglo vrednovati, između ostalog, i u turističkom smislu. Karinsko more upola je manje od Mramornog mora u Turskoj koje se diči ovom titulom, a s tim se slažu i geografi.

Ovu uvalu Jadranskog mora davne 1781. godine kartograf i javni mjernik Giuseppe Antonio Grandis na karti Dalmacije nazvao je Mare di Carin, razlikujući je od susjednog Novigradskog mora Mare di Novegradi.

Vrijednosti saliniteta Karinskog mora niže su od prosječnih vrijednosti Jadranskog mora zbog dotoka slatke vode iz Karišnice i drugih manjih potoka i izvora. Unatoč tome što je boćata zbog dvije rijeke koje se u nju ulijevaju, još uvijek podržava morski život, uključujući razne vrste riba i strogo zaštićene vrste poput dupina i kornjača, kaže LiveCamCroatia.

Ljekovita svojstva njegovog blata i klime odavno su poznata. Ovdje se lakše diše zbog sudara planinske i mediteranske ili morske klime. Mještani se nadaju da će proglašenje Karinskog mora najmanjim morem na svijetu donijeti novi poticaj turizmu, kao i višu razinu zaštite morskog staništa.

