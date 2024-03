Radite od kuće i stalno nešto jedete? Evo kako prestati s tim!

Rad od kuće može biti odličan, a svakako je plus što se ne morate buditi ranije i probijati se kroz gužvu ujutro i popodne. No, rad od kuće ima i nekih mana. Primjerice, mnogi ljudi jedu puno više kada rade od kuće, jer je jednostavno sve nadohvat ruke, piše Body and Soul.

"Česti odlasci do hladnjaka da biste nešto 'prigrizli', vrlo brzo mogu prijeći u naviku", kaže Antje Gahl, glasnogovornica Njemačke udruge za prehranu (DGE).

Kao glavnu strategiju za izbjegavanje takvog poriva preporučuje da se, ako ikako možete, držite podalje od kuhinje te da unaprijed osmislite dnevne aktivnosti, uključujući i vrijeme obroka.Obiteljima s djecom to je jednostavnije provesti u djelo, no i samci bi se trebali pokušati pridržavati toga pravila.

Svatko ima različit ritam, kada su posrijedi obroci, kao i potrebu za različitim brojem obroka u danu i u uobičajenim okolnostima. "Nekima su dovoljna tri obroka dnevno, a drugima pet", kaže Gahl. No što ako vas uhvati iznenadna želja za hranom? Gahl kaže da "nije riječ o stvarnome osjećaju gladi, već da taj poriv dolazi iz glave".

Radi se o emotivnoj gladi, odnosno želji za posebnom vrstom hrane, poput čokolade, pizze ili tjestenine. Emotivno izazvana potreba za hranom počinje u ustima i umu, a u glavi vam se stalno vrte misli o željenoj vrsti hrane. Emotivna glad povezuje se s neugodnim emocijama i javlja se zbog stresa. Da biste uspjeli savladati ovaj poriv, vrlo je važna samokontrola, nešto što vam stres nužno ne olakšava, kaže Gahl.

"Zato je važno tijekom dana praviti pauze jer će vam one pomoći da smanjite stres", savjetuje. Predlaže i da kekse i ostale slastice uklonite iz vidnog polja. "Odvraćanje pozornosti od željenog zalogaja možda vam pomogne. Razmišljajte ovako: sada ću prekinuti posao, ali neću jesti, nego ću nakratko raditi nešto drugo", predlaže.

I konačno - ako ništa ne pomogne, ne budite prestrogi prema sebi. "Fleksibilna pravila obično su bolja od strogih samonametnutih zabrana", kaže Gahl. "Dakle, nemojte sebi u potpunosti zabraniti čokoladu. Umjesto toga, odmah pojedite komadić (ne cijelu tablu) i svjesno u tomu uživajte".

