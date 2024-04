Puna su bakterija: Ovo su najprljavija mjesta u uredu!

To je već rutina: idete u ured. Uđete unutra, napunite šalicu kavom u zajedničkoj kuhinji i napravite stanku za WC prije posla. Zatim odlazite do svog stola i satima tipkate na tipkovnici. Kako vaš dan odmiče, tu su sastanci, ručak, posjeta stolovima vaših kolega i tako dalje. Ali jeste li ikada odvojili trenutak da razmislite o svim površinama koje dodirujete usred svega ovoga?

Između kvaka na vratima, lonaca za kavu, hladnjaka s vodom, zajedničkih stolova i više, uredski radnici dolaze u kontakt s beskrajnim bakterijama tijekom dana. Susret s tim mikrobima može vas izložiti svemu, od respiratornog sincicijskog virusa do obične prehlade, E. coli, salmonele i još mnogo toga, rekla je Gabriela Andujar Vazquez, liječnica za zarazne bolesti i suradnica bolničke epidemiologinje u Medicinskom centru Tufts. Dakle, koji su dijelovi ureda najgori? Stručnjaci za klice otkrili su najkontaminiranije stvari na koje ćete naići u uredu, plus savjete kako spriječiti da se razbolite od njih.

VEZANI ČLANCI:

Vaš radni stol: Možda mislite da su uobičajeni stolovi poput onih u sobi za odmor ili u sobama za sastanke prljavi jer ih drugi dodiruju, ali vaš stol također skuplja klice. "Stol je otvorena površina koja se često dodiruje, obično s određenim pritiskom da izdrži dio težine pojedinca", rekao je Jason Tetro, voditelj Super Awesome Science Showa i autor knjige "The Germ Code". Čak i ako je radni samo vaš, objasnio je, postoji vjerojatnost da će ga drugi dotaknuti u nekom trenutku i usput raširiti mikrobe, poput ljudi koji čiste, nekoga tko ostavlja spis ili vašeg šefa. Vaš radni stol također može biti otvoren mikrobima koji se prenose zrakom i kapljicama s kojima se možete susresti i kojima se možete zaraziti. Te se klice mogu namnožiti. “Najbolji način za smanjenje klica je izbjegavanje kontakta”, rekao je Tetro. Ali s obzirom da je to površina na kojoj radite iz dana u dan, to je očito nerealno. Stoga biste trebali povremeno dobro obrisati svoj stol i dezinficirati ga.

Vaša tipkovnica: Od ponedjeljka do petka provodite vrijeme tipkajući, ali jeste li ikada zastali i razmislili o tipkama na koje neprestano tipkate? “Preko 3000 organizama može se pronaći po kvadratnom centimetru na tipkovnici,” rekao je dr. Ron Brown, 20-godišnji liječnik hitne medicinske pomoći, bivši medicinski direktor hitne medicinske pomoći za okrug Seminole na Floridi i osnivač tehnologije dekontaminacije AeroClave. "Sve više i više nas sada radi poslove u kojima smo smješteni ispred računalnih ekrana i tipkovnica do osam sati dnevno, gotovo 2000 sati svake godine", rekao je Brown. "Ako mislite na radnike koji ručak donose na svoje stolove bez pranja ruku, ta se bakterija prenosi izravno u njihova usta.” Dakle, sljedeći put kada budete brisali svoj stol, bilo bi dobro da malo obrišete i tipkovnicu.

GALERIJA: Milenijalci su jako loši u obavljanju kućanskih poslova: Zahod čiste jednom mjesečno!

Ručke za vrata: Uhvatite kvaku i okrenete je da uđete u WC. Na isti način odlazite u sobu za odmor, ured svog šefa, ormar za potrepštine, teretanu tvrtke ... vidite li obrazac ovdje? Sada razmislite o svim drugim ljudima koji rade istu stvar cijeli dan. "Kvake su daleko najzaraznija mjesta u uredu zbog ogromnog broja ruku koje ih svakodnevno dodiruju", rekao je dr. Dhaval Desai, liječnik primarne zdravstvene zaštite/bolnički liječnik u bolnici Emory. Najbolji način da spriječite bolest kojoj bi vas mogli izložiti je higijena ruku. Ne morate to činiti u mjeri u kojoj "koristite sredstvo za dezinfekciju ruku odmah nakon što dodirnete kvaku ― ali odlična je ideja dezinficirati ruke nakon što se smjestite na svoje radno mjesto ili slično, a opet posebno neposredno prije jela," rekao je Desai. Obavezno operite ruke sapunom i toplom vodom ili upotrijebite sredstvo za dezinfekciju ruku, a također istrljajte između prstiju. Također dezinficirajte kada dođete do svog automobila: jedna studija kaže da je poluga na vratima na glavnom izlazu iz zgrade jedno od najopasnijih mjesta u uredu.

Zajednička mikrovalna pećnica ili hladnjak: Blagovaonica je područje s velikim brojem ljudi jer kolege dolaze i odlaze tijekom dana. Razmislite o svim ljudima koji dođu uzeti nešto iz hladnjaka tvrtke ili podgrijati ostatke hrane. "Ovo su najosjetljivija mjesta jer ta područja dodirujemo neposredno prije jela", rekao je Desai. Ako sumnjate da se vaš ured intenzivno čisti, ta područja možete obrisati dezinfekcijskim maramicama, dodao je Desai. Također je preporučio da operete ruke odmah nakon vađenja hrane iz mikrovalne.

Kupaonica: "Mnogi će provoditi više vremena u javnim i uredskim kupaonicama nego što to rade u svojim domovima s vremena na vrijeme, što znači da se toaleti mnogo koriste, a većinu ih puta ne čiste onoliko često koliko bi trebali", rekla je Shanina C Knighton, znanstvena suradnica profesorica na Školi medicinskih sestara Frances Payne Bolton na Sveučilištu Case Western Reserve. Stoga je, rekla je, važno smanjiti korištenje telefona u toaletima. I da, operite ruke nakon toga.

VEZANI ČLANCI:

Gumbi za dizalo: Istraživanje gumba dizala u bolnicama pokazalo je da je broj bakterija prisutnih na gumbu dizala veći nego na dasci javnog WC-a. "Dizala se često nalaze u uredima, zračnim lukama, hotelima, stambenim zgradama i više, gdje stotine ljudi svaki dan dodiruju iste gumbe dizala nakon što su došli u kontakt s različitim vrstama i razinama bakterija", rekao je Brown. Ako se ne čiste redovito, te dodirne točke s velikim prometom mogu lako postati leglo za širenje bakterija i bolesti. "Možete ga pokušati dotaknuti nečim što nisu vaše gole ruke", kaže Vazquez. "Radim to s vremena na vrijeme."

Automati s hranom i pićem: Jeste li raspoloženi za čokoladicu, sok ili vrećicu čipsa? Također su i vaši kolege. Klice na gumbima automata to će potvrditi. "Automati su jedno od najopasnijih mjesta u uredima jer imaju veliki promet i dodir s malo ili nimalo čišćenja", objasnio je Brown. "Automati za prodaju imaju nekoliko kutova i pukotina, poput gumba i otvora za hranu, koje je teško očistiti i zadržavaju značajnu količinu bakterija koje se mogu širiti." Operite ruke nakon dodirivanja gumba i vrata automata, a svakako prije nego što pojedete hranu koju ste upravo uzeli iz automata.

Vaš telefon: Istraživanja su pokazala da pametni telefoni mogu biti prilično prljavi. Ostavite telefon kraj sebe za radnim stolom i provjerite ga kad god zazvonite. Nosite ga sa sobom u kupaonicu i čitate poruke na društvenim mrežama dok ste na WC-u. I sjednete da ručate sa sendvičem u jednoj i telefonom u drugoj ruci. U jednoj studiji istraživači su pametne telefone smatrali „uređajima 'trojanskog konja' koji zaobilaze praksu higijene ruku zlatnim standardom, vjerojatno su povezani s kretanjem patogena putovima prijenosa unakrsne kontaminacije tijekom epidemija i pandemija te doprinose infekcijama i hospitalizacijama globalne populacije zbog nozokomijalnih bolesti i infekcija.” Dakle, često ih dezinficirajte – osobito prije nego što njima rukujete dok jedete. A i možda jednostavno nemojte provjeravati svoje poruke na WC-u.

Omekšivačem se savršeno peru prozori: Isprobali smo ovaj viralni hit!