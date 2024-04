Većina ljudi jedan predmet u kupaonici operu jednom godišnje: Zaboravljate li ga i vi?

Kupaonica je mjesto gdje čistimo sebe, ali u toj toliko važnoj prostoriji moglo bi se skrivati ​​nešto što je sve samo ne čisto. Ispostavilo se da postoji jedan kupaonski predmet koji uvijek zaboravimo očistiti, a to je - kupaonski tepih. Iako možda mislite da to nije potrebno jer izlazite iz tuša ili kade s blistavo čistim nogama, to ne znači da vaš tepih ili prostirku ne treba oprati, piše Metro.

Zapravo, baš kao i vaš WC, ručnici i umivaonik, prostirke trebaju čišćenje jer se zaprljaju, a istraživanja pokazuju da ih neki ljudi peru samo jednom ili dva puta godišnje. "Prostirke za kupanje su notorno nehigijenske", kaže Warren Kinloch, stručnjak za kupaonske interijere.

VEZANI ČLANCI:

Warren kaže da ih tako rijetko pranje može ostaviti 'potpuno prekrivene bakterijama i s potencijalom stvaranja plijesni u vlaknima'. "Savjetujem vam da svoje kupaonske tepihe od tkanine perete jednom ili dva puta tjedno kako biste ih što više oslobodili bakterija. Svoje tepihe možete baciti u perilicu rublja, ali da biste ih zaista super očistili, potrebno je malo više truda. Kada ih perete, također možete upotrijebiti razrijeđenu otopinu bijelog octa da stvarno izribate prljavštinu", kaže Warren.

I nije potrebno redovito prati samo kupaonski tepih, nego i podnu površinu ispod njega. Ako se više ljudi tušira i kupa u kućanstvu, teško je da se tepih potpuno osuši, a svi znamo da bakterije bujaju u vlažnim područjima. Ako imate pločice, izravnajte fugirnu masu starom četkicom za zube i blago abrazivnom pastom za čišćenje. Isperite nakon izbjeljivanja i obrišite kao inače s antibakterijskim sredstvom za čišćenje podova.

No, osim tepiha, u anketi koju je 2020. proveo The Big Bathroom Shop na 2000 ljudi, otkriveno je da jedan od 10 Britanaca zaboravi očistiti ova bitna područja u kupaonici:

Iza WC-a

Odvod

Zavjese za tuš

Držači četkica za zube

Posude za sapun

Uzalud čistite WC školjku ako radite ove dvije česte pogreške!