"Pristala sam živjeti s dečkom kojeg volim, no sada me ubija svojim nepovjerenjem i paranojom"

Meni je 28, a mom dečku 30 godina, zajedno smo godinu i pol, a nedavno smo odlučili skupa i živjeti. On je divan na mnogo načina, no budući da se jako 'opekao' u prošloj vezi, jako je nepovjerljiv i prema meni, ispričala je žena u pismu seks terapeutkinji i Mirror kolumnistici, Colleen.

Njegova je bivša djevojka, kaže, spavala s jednim od njegovih najboljih prijatelja i oprostio joj je, a niti mjesec kasnije opet ga je s nekim drugim prevarila.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak

"Tada je s njom prekinuo, no bio je još jako povrijeđen zbog svega što se dogodilo, a izgubio je i prijatelja".

Prema njoj je, kaže, pun ljubavi, no uvijek kad nisu zajedno želi znati gdje je i s kim je bila, posebno ako kasni kući.

"Na kraju se nakon njegovog dugotrajnog ispitivanja počnem osjećati krivom, iako nikada nisam napravila ništa što bih morala skrivati...", rekla je.

Počinje, kaže, paničariti tako čak i ako joj vlak kasni i osjeća se kao da pred njih 'hoda po jajima'...

"Rekla sam mu kako se zbog njega osjećam, više puta, ali čini se da si on ne može pomoći. Stvarno ga volim i ne želim da izgleda kao da me kontrolira ili zlostavlja jer nije tako, ali umorna sam od njegove paranoje. Možete li mi pomoći?", pitala je.

- Budimo jasni; on ima problem, a ne vi i sigurno je nevjerojatno iscrpljujuće neprestano se opravdavati i uvjeravati partnera koji je toliko nesiguran - kaže Collen.

Ipak, ništa što mu ona govori to, ističe, neće promijeniti ako on ne prizna da ima problem s povjerenjem i ne riješi ga, a možda mu je potrebno i psihološko savjetovanje.

"Važno je da mu kažete da to nećete trpjeti ako on ne poduzme nešto da počne mijenjati svoje ponašanje i da će vam veza propasti. Takvo kontroliranje sigurno ostavlja na vama trag, kao i na vaš osjećaj slobode, i pitam se što je sljedeće; hoćete li se prestati viđati s prijateljima ili razgovarati s drugim dečkima? Hoćete li prestati raditi neke stvari jer vas brine kako će on reagirati? To je vrlo sklizak teren...", kaže psihologinja.

-Sada morate biti čvrsti i objasniti mu da razumijete da je povrijeđen, ali da vi niste njegova bivša i da ne želite da te s njom uspoređuje - dodala je.

"Također, važno je i da nastavite živjeti svoj život onako kako želite, bez zabrinutosti i osjećaja krivnje; no nemojte čekati da se on sam počne mijenjati".

Sociolozi potvrdili da je muškarac zdraviji ako živi pored ovakve žene