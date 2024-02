Prevarila je partnera i zatrudnjela: ‘Osjećam se loše, ali to je bio najbolji seks u mom životu!’

Buduća mama priznala je da nije sigurna tko je otac njezine bebe jer je prevarila svog partnera otprilike u vrijeme kada je ostala trudna. Naime, anonimna žena rekla je da su ona i njezin partner bili jako uzbuđeni kad su otkrili da je trudna, ali kad je otišla na ultrazvuk i kad joj je rečeno da je trudna 13 tjedana, shvatila je nešto užasno - njezin partner možda nije otac njezine bebe.

Ispričala je kako je prije 13 tjedana bila na vjenčanju partnerove sestre, gdje je sva obitelj ostala cijeli vikend. Dok je bila na vjenčanju, žena je na kraju prevarila svog partnera dva puta s njegovim bratićem, piše Mirror.

"U petak (noć prije vjenčanja) svi smo popili nekoliko pića, a moj partner je popio previše i otišao u krevet. Rekla bih da je noć završila oko 12 jer su svi htjeli biti svježi sljedeći dan. Pospremala sam kuhinju s bratićem svog partnera i on je pitao želim li otići sjesti u dnevni boravak i popiti piće prije spavanja. Jedna stvar je vodila drugoj i tako me sram reći da smo spavali zajedno. Iskreno, bio je to najbolji seks koji sam ikad imala, bilo je uzbudljivo i radila sam stvari koje nisam godinama. Seks s mojim partnerom je dobar, ali njegov rođak je bio nevjerojatan. Sljedećeg sam se jutra osjećala tako krivom i stvarno sam požalila, ali kad smo nas dvoje zadnji otišli u krevet te večeri, to se ponovno dogodilo", napisala je u objavi na BabyCentreu.

Buduća mama je priznala da, iako je tada bilo uzbudljivo, sada se toga jako srami i jako žali zbog svega. Rekla je da je također spavala sa svojim partnerom tijekom vjenčanog vikenda pa ne može biti sigurna tko je otac njezina djeteta i ne zna što učiniti. "Znam da sam grozna osoba i da bi ovo priznanje izazvalo toliko uzrujanosti u cijeloj obitelji, pogotovo budući da bratić ima zaručnicu. Bi li bilo nerazumno čekati da se beba rodi, napraviti test očinstva i nadati se da je moj partner tata i ništa ne govoriti, ili da sve priznam sada?"

Komentatori su poticali ženu da prizna svom partneru prije nego što se dijete rodi jer će čekanje tako dugo samo pogoršati stvari. U sljedećoj objavi rekla je da je sve priznala i da je prošlo jako loše, a njezin je dečko prekinuo vezu. "Bio je tako ljut i ne želi imati ništa sa mnom, njegovim bratićem ili trudnoćom, rekao je ako je beba njegova, bit će tu za bebu, ali mi smo gotovi, on se seli za vikend. Dvije glupe odluke koje sam napravila koštale su me svega, moj (bivši) dečko je divan muškarac i nisam ga zaslužila, a sada moje dijete neće imati obitelj i s tim ću morati živjeti. Sada je moja beba moj glavni fokus."

Također je rekla da se osjeća kao da joj je teret dignut s ramena sada kada je svima rekla istinu. Oba potencijalna oca rekla su da se žele uključiti u djetetov život nakon što saznaju tko je tata, a dečkov bratić je izjavio da "želi dolaziti na ultrazvuk", pa čak i biti uz nju na porodu.

