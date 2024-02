Preskakanje ovog koraka prilikom pranja zubi uzrokuje loš zadah

Pranje zubi nije dovoljno da biste izbjegli loš zadah. Vjerojatno zaboravljate oprati ovaj dio usta - i ne, ne govorimo samo o pranju jezika. Svi znamo da bismo trebali činiti više za dobru oralnu higijenu, ali jeste li znali da bi zapravo trebali četkati i svoje obraze? Možda zvuči vrlo čudno, ali dr. Daz Singh, glavni stomatolog i klinički direktor za Ollie and Darsh Liverpool, kune se u to, piše Metro.

Kaže je to bila jedna od najčešćih pogrešaka na koje je naišao prošle godine, kao i zanemarivanje čišćenja jezika. Preskakanje ovih dijelova usta prilikom pranja zuba može dovesti do nakupljanja bakterija, što rezultira lošim zadahom i mogućim problemima s oralnim zdravljem.

'Pranje zubi ključan je dio održavanja dobre oralne higijene i važno je uključiti jezik i unutarnju stranu obraza u svoju rutinu oralne njege', kaže, 'Jezik i unutarnja strana obraza mogu sadržavati značajan broj bakterija, čestica hrane i mrtvih stanica. Zanemarivanje ovih područja može dopustiti bakterijama da napreduju, pridonoseći lošem zadahu, stvaranju plaka i drugim problemima oralnog zdravlja'.

'Većinu lošeg zadaha, poznatog kao halitoza, uzrokuju bakterije u ustima, osobito na jeziku. Četkanje ili struganje jezika pomaže u uklanjanju bakterija odgovornih za neugodne mirise. Plak, ljepljivi film bakterija, može se nakupiti na površinama zuba, jezika i unutarnje strane obraza. Redovito četkanje pomaže u uklanjanju ovog plaka, sprječavajući njegovo stvrdnjavanje u kamenac, što može dovesti do bolesti desni i karijesa', dodaje.

'Zanemarivanje unutarnje strane obraza tijekom četkanja može dovesti do nakupljanja plaka duž ruba desni. To može doprinijeti upali desni i s vremenom može dovesti do ozbiljnijih stanja kao što su gingivitis ili parodontoza', upozorava dr. Singh, 'Cjelovita oralna njega podrazumijeva čišćenje svih površina u ustima. To uključuje zube, desni, jezik i unutarnju stranu obraza. Zanemarivanje bilo kojeg od ovih područja može ugroziti učinkovitost vaše oralne higijene'.

Kada je riječ o čišćenju unutarnje strane obraza i ostalih mekih tkiva u ustima, preporučuje se četkica za zube s mekim vlaknima. One je nježna prema desnima i osjetljivim tkivima u ustima, smanjujući rizik od iritacije ili oštećenja. Iako mnoge četkice za zube na tržištu imaju mekana vlakna, uvijek je dobro provjeriti pakiranje ili opis proizvoda. Osim toga, neke su četkice za zube posebno dizajnirane za osjetljive desni i tkiva i mogu biti prikladan izbor za čišćenje unutarnje strane obraza.

