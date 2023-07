Prema studiji, popodnevno drijemanje koristi zdravlju mozga i povećava mu volumen

Većina ljudi ni ako želi ne stigne spavati popodne, a takav se odmor ionako rijetko kada doživljava kao nešto pozitivno jer, osim što ometa noćni san, redovito popodnevno spavanje može i ukazivati na neka ozbiljna stanja i bolesti. Ipak postoji, kako piše Real Simple, opći konsenzus o tome kada planirano drijemanje može biti zdravo i korisno za one koji tijekom dana trebaju nadoknaditi san, a to je sve dok kraće traje (20 do 30 minuta ili ne dulje od 90 minuta) i dok nije prekasno popodne, odnosno preblizu noćnog spavanja. Ipak, prema studiji koja je u lipnju objavljena u časopisu Sleep Health, uz nadoknađivanje noćnog sna postoji još jedna prednost redovitog popodnevnog spavanja, a to je što ljudi koji si ga svakodnevno priušte imaju veći ukupni volumen mozga.

Isto tako, prema istraživačima Sveučilišta u Londonu i u Urugvaju, redovito popodnevno odmaranje od 15-ak minuta poboljšava i izvedbu određenih kognitivnih zadataka. Znanstvenici su naime ispitanicima (njih 375.000) analizirali genetske podatke, pomnije promatrajući nekoliko DNA isječaka za koje se smatra da su povezani sa popodnevnim drijemanjem, a zaključak istraživanja ukratko kaže da je spavanje popodne uzročno povezano s poboljšanim zdravljem mozga i kognitivnim zdravljem općenito, te povećava ukupni volumen mozga koji opada s godinama i utječe na kognitivne sposobnosti.

Skeniranje mozgova ispitanika pokazalo je da oni koji redovito popodne drijemaju imaju mozak za oko 15 kubičnih centimetara veći i za otprilike 2,6 do 6,5 godina 'mlađi' od mozgova onih koji preko dana ne odmaraju. Iako studija ne odgovara kada bi točno i koliko dugo svaki dan trebali odmarati za takve pozitivne učinke, ona se poziva na prethodne studije koje preporučuju kraće drijemanje od 20 do 30 minuta između 12 i 16 sati. Tada ono, tvrde istraživači, koristi za konsolidaciju pamćenja, a najpovoljnije vrijeme za drijemanje moglo bi biti i odmah nakon ručka.

