Požalio se na svoju suprugu: 'Očekuje da živim u laži zbog njezine religiozne obitelji'

Muškarac se požalio kolumnistici The Sun-a, Deidre, kako je njegova žena zapravo lezbijka i da mu je dosta života u laži. "Ljut sam što se udala za mene znajući da više voli žene. Zbog toga se osjećam jadno i seksualno neispunjeno. Ja imam 48, a ona 52 godine. U braku smo 18 godina i imamo sina od 16 godina. Kad smo se upoznali, nisam bio baš iskusan i nisam imao pojma da me zapravo ne smatra privlačnim, već me koristi kao paravan. Dolazi iz stroge kršćanske obitelji, koji bi je se odrekali da znaju njezine prave seksualne sklonosti. Natjerala me da se zaljubim u nju - možda zato što imam dobar posao i mogu joj dati lijepu kuću i ugodan stil života", napisao je.

Dodao je i da se svakodnevno slažu, ali da je seks uvijek bio problem. "Samo sam mislio da nema visok libido. Imali smo seks svakih nekoliko mjeseci i tada sam praktički molio za to, a otkad nam se rodio sin, jedva da smo uopće spavali zajedno. Ali otkrio sam da s njezinim libidom nema ništa loše. Tijekom našeg braka imala je nekoliko afera sa ženama. Nije se čak ni potrudila dobro ih sakriti", nastavio je.

Kad ju je suočio s jednom od njih, rekla mu je da sigurno zna za njezinu seksualnu sklonost. Tvrdila je da, budući da nije spavala s drugim muškarcem, to nije varanje. On se osjeća jako usamljeno i kao da je protratio život s njom. Čezne za strastvenim seksualnim odnosom s nekim tko ga želi. "Druge žene pokazale su interes tijekom godina. Sada se bojim da sam to sve propustio i da više nemam šanse. Ali znam da će mi moja žena uzeti puno novavaca ako se razvedem od nje", završio je pismo.

Deidre mu je odgovorila da je tužno što njegova supruga mora skrivati svoju seksualnost, ali da je okrutno od nje što se udala za njega bez iskrenosti, te smatrala da će njemu njezine afere sa ženama biti u redu. "Protratili ste dovoljno vremena. Još nije kasno pronaći sreću s nekim tko vas voli. Vrijeme je da svojoj ženi kažete što osjećate. Mora znati da više nećete biti njezin paravan i ne dopustite da vas sputavaju materijalni strahovi. Uz dobar pravni savjet, možete osigurati da vaša imovina bude pravedno podijeljena. Ako se osjećate depresivno, dogovorite termin kod svog liječnika opće prakse. Savjetovanje bi također moglo pomoći", savjetovala je.

