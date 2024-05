Muškarac ispričao: 'Otkad smo djevojka i ja imali seks u troje s prijateljem, naš seks je katastrofalan!'

Jedan muškarac požalio se kolumnistici The Sun-a kako mu je seks s njegovom djevojkom otkako su imali seks u troje s njegovim prijateljem. "Moja najveća fantazija uvijek je bila seks u troje. Oboje imamo 31 godinu. Bili smo u krevetu i razgovarali o seksu i o tome što bismo željeli učiniti da začinimo stvari jedno poslijepodne i podijelio sam svoj san o seksu u troje. Glasno se nasmijala, ali je rekla: 'Ja bih bila za to'. Nisam mogao vjerovati svojoj sreći. Zatim je počela pričati o drugom muškarcu dok je moja ideja bila pronaći drugu ženu s kojom bismo se seksali", napisao je.

Nije htio proturječiti pa joj je samo rekao da će pokušati riješiti to. Jedne noći u pubu igrajući bilijar s prijateljem, spomenuo mu je to. "On je samac, ima 30 godina i znao sam da će reći da. Sljedećeg sam vikenda odveo svoju djevojku u vinski bar i unaprijed smo se dogovorili da se ondje nađem s tim prijateljem. Popili smo piće, a zatim se vratili u stan moje djevojke i gledali film za odrasle", nastavio je.

Ispričao je kako je njegova djevojka prvo počela ljubiti njega, a onda je prešla na njegovog prijatelja. Otišli su u spavaću sobu, a njemu je odjednom bilo loše. "Postajali su intimni i nije mi se to sviđalo. Otišao sam u kuhinju po čašu vode i vratio sam se nekoliko minuta kasnije, a oni su i dalje imali seks. Mislim da su trebali prestati kad su shvatili da nisam sretan. Zašto nisu došli vidjeti jesam li dobro? Moja je djevojka od tada pokušala imati seks sa mnom, ali ja jednostavno ne mogu. Stalno je vidim s njim u mislima i to mi potpuno ubije seksualnu želju", objasnio je i tražio savjet.

Deidre mu je odgovorila da iako seks u troje zvuči bezazleno, ali da ne pristaje svima. "Emocije se često umiješaju u ovakvu stvar, ​​kao što ste i sami otkrili. Muškarci se mogu brinuti da više ne odgovaraju svojim partnericama, a žene se mogu osjećati iskorišteno. Treća strana može pokvariti dinamiku između ljubavnog para osim ako nisu apsolutno sigurni da oboje žele isto, inače se obično netko osjeća izostavljeno. Pitajte je želi li se vratiti na stvari kakve su bile. Ako hoće, jasno dajte do znanja da više neće biti takvog seksa jer je ova napravila previše zla", savjetovala je.

