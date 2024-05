Djeveruša odustala od sudjelovanja na vjenčanju: 'Saznala sam tajnu koju je mladenka od mene skrivala godinu dana'

Koliko god bili bliski sa svojim prijateljima, uvijek postoje trenuci kada rade stvari koje vas živciraju. Možda su otkazali druženje na kavi u posljednji trenutak ili ne prihvaćaju vaš savjet o vezi iako znate da je to u njihovom najboljem interesu. Ali problemi jedne žene s njezinim prijateljicama nadilaze sitne nesuglasice – jer je otkrila da su o njoj razgovarale iza leđa cijelu godinu, piše Mirror.

Žena je objasnila da je odabrana za djeverušu na nadolazećem vjenčanju svoje prijateljice, a tijekom nedavnog isprobavanja haljina, pronašla je poruke na mladenkinom telefonu u kojima ju je ismijavala. U objavi na Redditu, djeveruša je tvrdila da je vidjela poruke kada ju je mladenka – kojoj je dala lažno ime Shelly u svojoj objavi – zamolila da njezinim telefonom fotografira vjenčanice koje će poslati njihovoj drugoj prijateljici, Gaby, koja je bila kuma na vjenčanju.

Kad je žena otvorila aplikaciju kamere, stigla je obavijest od Gaby i ona je slučajno kliknula na nju – otkrivši njihovu povijest razgovora. Na njoj je vidjela sliku s vlastitog Instagrama, a potom i Shelly i Gaby koje su se rugale njezinom izboru odjeće. A poruke su postajale samo gore jer je žena nastavila njuškati.

"Priznajem, savladala me znatiželja pa sam pretražila svoje ime u chatu. Pronašla sam više slika koje sam objavila ja, moj dečko ili moja mama. Ismijavale su način na koji pričam, složim frizuru i kako jedem, a koliko sam vidjela, to je trajalo barem godinu dana", napisala je.

Djeveruša je bila slomljena onim što je vidjela i na kraju je samo otišla. "Bila sam sva u suzama. Kao netko tko je bio maltretiran kroz srednju školu, to me jednostavno vratilo na užasno mjesto. Stavila sam telefon u Shellynu torbicu i odnijela je drugoj zaposlenici, rekavši joj da kaže Shelly da sam morala ići, odvezla sam se kući i dugo plakala", dodala je. Kad je stigla kući, Shelly joj je poslala poruku da je pita zašto je otišla, a žena je rekla sve o porukama koje je vidjela. No umjesto da pokuša opravdati svoje postupke ili se čak ispričati, mladenka je bila bijesna na nju jer je pregledavala njezine privatne poruke.

"Napala me što sam pregledavala njezine privatne poruke i rekla da me se to ne tiče. Također mi je rekla da nisam trebala otići iz dućana bez da sam išta rekla. Rekla sam da ne želim praviti scenu, ali također znala sam da ne mogu glumiti da sam sretna zbog nje", objasnila je žena. "Shelly mi je rekla da su poruke 'samo zezanje' i očito me voli jer ću joj biti djeveruša. Dodala je da sam samo povrijeđena jer sam odlučila čitati sve te poruke. Kasnije je Gaby nazvala da mi kaže da sam upala u Shellynu privatnost i povrijedila je odlaskom."

Međutim, komentatori objave bili su čvrsto na ženinoj strani. Mnogi su joj govorili da bi "odustali od vjenčanja da su na njezinom mjestu, no rekli su da je to na kraju njezin izbor. Jedna je osoba napisala: "Da sam ja na tvom mjestu, mislim da bih odustala od sudjelovanja na vjenčanju. Jedna je stvar ismijavati nekoga jednom u šali, ali čini se da su ti to radili gomilu puta .. I ne čini se da je bilo bez veze. Da sam na tvom mjestu, uopće se ne bih osjećala loše pregledavajući te poruke, pružila ti je svoj telefon i čini mi se da je sudbina iskoristila priliku da ti ih otkrije. zbog onoga što jesu." Drugi je dodao: "Kako bi godina vrijedna gadnih poruka 'bila samo zezanje'? Jasno je da su te žene zle djevojke i nasilnici koje su prevelike kukavice da bi ti nešto rekle u lice. Samo bih otišao iz njihovih života da sam ja ti."

