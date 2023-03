Postoji mogućnost da smo sve ove godine pogrešno igrali Monopoly? Evo koja su zapravo pravila

Kada je u pitanju društvena igra Monopoly, nije rijetkost da se igrači međusobno posvađaju i da netko od njih ljutit odustane od igre. Ali, ispada da smo sami sebi otežavali igru prateći naša vlastita pravila umjesto službenih, zbog čega igra traje deset puta duže nego što bi trebala, prenosi Mirror.

Ovo su najpoznatije optičke iluzije koje će vas itekako zbuniti!

Ozbiljni igrači Monopolyja prozivaju "igrače amatere" koji zanemaruju pravila i umjesto toga stvaraju vlastite sustave kada je riječ o kupnji nekretnina i plaćanju kazni. Jedan je igrač na Redditu rekao: „Zašto svi krivo igraju Monopoly? Ljudi ga mrze iz pogrešnih razloga, svi ga igraju krivo, ali moje pitanje je zašto? Mogao bih razumjeti da ne čitaju pravila i propuštaju neke osobitosti poput toga da nitko ne zna da biste trebali prodavati nekretnine, ali čini se da su ljudi također dodavali pravila, na primjer kazne za besplatno parkiranje“. Kao odgovor, drugi korisnik je rekao: „Ovo je sjajna poanta. Ljudi dodaju pravila zbog kojih je nemoguće izgubiti igru ​​i onda se žale da igra nikad ne završava“.

U službenim pravilima Monopolyja stoji: „Ako igrač stane na nekretninu koja mu nije u vlasništvu, bilo da se radi o ulici, željeznici ili komunalnoj mreži, može kupiti nekretninu po navedenoj kupovnoj cijeni. Ako odbije ovu kupnju, banka prodaje nekretninu na aukciji igraču koji navede najbolju ponudu, uključujući igrača koji je odbio kupnju“.

Ali, ovo nije jedino pravilo Monopolyja koje smo krivo shvatili jer se pokazalo da morate platiti sve kazne banci, osim ako nije drugačije naloženo, a ne ih gurati ispod besplatnog parkinga da ih sljedeći igrač plati kada stane na to polje. Kada je u pitanju kupnja nekretnine, službena pravila Monopolyja dodaju: „Igrač koji stane na polje besplatnog parkinga ne dobiva nikakav novac, imovinu ili nagradu bilo koje vrste. Ovo je samo 'besplatno' mjesto za odmor. Također, banka naplaćuje sve poreze, kazne, kredite i kamate te cijenu svih nekretnina koje prodaje“.

Komentirajući ovo otkriće, jedan je igrač rekao: „To me muči otkad sam shvatio da sam igrao samo po kućnim pravilima, a ne po pravim pravilima, i uživao sam u igri puno više nakon što sam uvjerio prijatelje da igraju po stvarnim pravilima. Mislim da je glavni razlog to što smo igru ​​naučili od prijatelja ili starije braće/sestara kao i svaku drugu dječju igru. Pravila su većini djece bila previše komplicirana i dosadna za čitanje, pa su se jednostavno držali tih pravila i navikli da ih svi drugi također koriste. Gotovo sva kućna pravila čine igru ​​zabavnijom i pravednijom u kratkom roku, ali je i produžuju i s vremenom postaje manje zabavnom. Besplatno parkiranje duže zadržava novac u igri, ali može dati bonus nekome tko je skoro ispao iz igre. Ljudi će dati imunitet jer im je žao nekoga. Većina kućnih pravila ne stavlja nekretninu na dražbu ako je netko ne želi, kako bi se spriječio rat licitacija. Općenito, mislim da je do promjena pravila došlo jer želimo biti pošteni i pomoći prijateljima i članovima obitelji, iako je to suprotno cjelokupnoj svrsi Monopolyja“.

Drugi korisnik je dodao: „Ljudima se obično objasne pravila umjesto da ih pročitaju. Monopoly postoji dovoljno dugo da se u nekim slučajevima možete vratiti nekoliko generacija unatrag prije nego što dođete do nekoga tko je zapravo pročitao cijela pravila od početka do kraja. Mislim da je Monopoly dovoljno star i dovoljno složen da se mogao iskriviti na ovaj način“.

Došao u McDonald’s po hranu i dobio neočekivani 'poklon': 5.000 dolara u vrećici!