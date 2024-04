Postala je mama u 46. godini: 'Nisam sebična, starije mame su bolje'

Mama troje djece, Cassandra Baker kaže da nije sebično imati dijete dok većina žena prolazi kroz menopauzu, bez obzira što drugi mislili. Naime, ona je u 46. godini po treći puta postala mama. "Nisam mogla vjerovati svojim očima, radila sam brojne testove na trudnoću, a kada je i deseti bio pozitivan, konačno sam prihvatila da mi se san ostvario", rekla je.,

"Unatoč izgledima od oko jedan posto, začela sam treće dijete i ponovno ću biti mama s 46 godina. To je nedvojbeno bio razlog za slavlje. Donijeti novi život na svijet nije ništa drugo nego nesebičan i radostan čin, ali također sam znala da će me drugi osuđivati ​​zbog mojih godina. I nije me bilo briga", ispričala je za The Sun.

Ovaj tjedan, voditeljica BBC Breakfasta i 5 Live Rachel Burden otkrila je da se 'osjećala stvarno sebično' nakon što je rodila svoje četvrto dijete u 41. godini. Rachel, koja sada ima 49 godina, rekla je za The Mid-Point podcast s Gabby Logan da je nagovorila svog supruga Lukea Mendhama da imaju još jedno dijete nakon što su starije troje već bili u školi. "Imala sam tri vrlo jednostavne trudnoće i napravila sam užasno arogantnu pretpostavku da ću imati četvrto dijete i da će to biti dobro i jednostavno. Ali na kraju sam patila od po život opasnog stanja, preeklampsije, i beba Henry je morala biti rođena prerano, u 31 tjednu, teška nešto više od kilograma.

"Kad sam čula Racheline komentare, bila sam tužna što se jedna starija mama tako osjećala. Ja sam potpuna suprotnost. Imati svog sinčića Xaviera, koji sada ima deset mjeseci, najbolja je stvar koju sam mogla učiniti - ne samo za mene, već i za njega i moju stariju djecu, Saffron (12) i Georgea (11). U prosincu ću imati 48 godina i doista vjerujem da sam sada bolja mama zbog svoje zrelosti i životnog iskustva. Također osjećam da je moja kasnija trudnoća bila suđena, jer ako vaše tijelo može začeti, niste prestari da imate dijete.Porodi žena starijih od četrdeset dvostruko su veći od onih u tinejdžerskoj dobi, dok je prije pola stoljeća bilo devet puta više majki tinejdžerica nego onih četrdeset i nešto godina. To pokazuje da su žene još uvijek fizički sposobne i sposobne davno iznad onoga što bi društvo reklo da je "prihvatljivo" - iako nitko ne osuđuje starije muškarce što su postali očevi", rekla je.

Rodila je dvoje djece u tridesetima, ali je uvijek sanjača o velikoj obitelji i, kako kaže, kada je stigla do sredine života, jednostavno se nije osjećala potpunom. Tvrdi da je za nju 45. godina bila velika prekretnica. Njezine prijateljice već su prolazile kroz menopauzu, a i ona je već imala simptome, kao što su neredovite mjesečnice, valovi vrućine i promjene raspoloženja.

"Osjećala sam se kao da imam sat koji otkucava u glavi i počela me hvatati panika da je prekasno. Jako sam željela imati dijete sa svojim suprugom Dannyjem. On je inženjer i upoznali smo se online u travnju 2020. Ubrzo sam mu rekla: "Nemoj izlaziti sa mnom osim ako se ne želiš vjenčati i imati djecu." Pokušavali smo dobiti dijete nakon našeg vjenčanja u siječnju 2022. Znala sam da imam dovoljno ljubavi i energije za još jedno dijete, znala sam da je moje tijelo dovoljno snažno da nosi bebu. Nikada nisam bila u tako dobroj fizičkoj formi. Moja je filozofija da ako razmišljaš mlad, ostaješ mlad, fizički i mentalno", kaže Cassandra.

Nakon što se nekoliko mjeseci ništa nije događalo, osjećala se staTrom, te je razmišljala o odlasku u kliniku za neplodnost, no od toga je, nakon istraživanja, ipak odustala. Ipak, nakon deset mjeseci razočarenja dobila je pozitivan rezultat i pregledom kod liječnika potvrdila je da je trudna. Njezina je trudnoća prošla bez komplikacija, ali je morala češće posjećivati liječnika zbog toga što je bila starija trudnica. "U lipnju prošle godine liječnici su me inducirali u 37. tjednu jer Xavier više nije dobivao na težini. Nakon 18-satnog poroda, imala sam vaginalni porod u bolnici Princess Royal u Bromleyju. i moj sin je rođen s težinom 2,5 kilograma. Ja i Danny zovemo Xaviera našim "anđelom". Donio nam je toliko radosti i stvarno nas zbližio. I moja starija djeca ga obožavaju. Toliko uživam u majčinstvu, unatoč horor pričama o iscrpljenosti. Definitivno sam smirenija i stabilnija nego što sam bila u tridesetima, s više emocionalne inteligencije", ispričala je.

Kaže kako je sada financijski sigurnija i stabilnija, ne zamara se malim stvarima, te zna cijeniti svaki dan s njim. Što se tiče starenja, kaže kako se o tome pokušava ne brinuti trenutno. "Pokušavam se ne brinuti o tome da možda neću biti tu dok se Xavier bude ženio ili imao djecu - ili da ću biti najstarija mama u školi. Razmišljala sam o tome kako ću, kad Xavier bude imao 20 godina, ja imati 66 godina i bližiti se dobi za mirovinu. Ali pokušavam to izbaciti iz misli jer imam puno energije i ne izgledam niti se ponašam u skladu sa svojim godinama. Sve je u tome kako se osjećate, a ne u svjećicama na torti. Pozvala bih svaku ženu koja želi proširiti ili osnovati obitelj u svojim četrdesetima da to učini. Nemojte se bojati ili obeshrabriti. Imali smo pozitivno iskustvo - toliko da smo spremni ponovno zatrudnjeti, ako se to dogodi. Ako je vaše tijelo sposobno zatrudnjeti, više ste nego sposobni biti mama bebi. Vaše godine nisu ono što vas definira. Najbolje što dijete može biti je voljeno i željeno. Moj sin to sigurno jest", zaključila je.

