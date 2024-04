Pokazala kako tjera da kćeri da piju dovoljno vode pa razljutila mnoge roditelje: 'Vaše dijete nije zec!'

Mama Lisa Flom razbjesnila je mnoge roditelje nakon što je podijelila kako osigurava da njezina kćer uvijek ostane hidrirana, odnosno da pije dovoljno vode. Lisa je, naime, bila ponosna na svoj trik, no mnogi su ostali šokirani, te su se obrušili na nju. Objavljujući video na društvenim mrežama, Lisa je napisala: "Stvari koje bih voljela da sam znala kada sam prvi put postala majka."

U kratkom videu njezina kći leži u krevetu. Lisa je zatim podijelila svoj jednostavan trik kako osigurati da se njezino dijete noću nikad ne budi žedno. I ne, ne radi se o šalici za piće ili boci za vodu - zapravo, s Lisinim trikom, ona koristi klasični stakleni viseći dispenzer za vodu, s metalnom slamkom na dnu, kako bi osigurala da njezino dijete nikada ne ostane bez vode, piše The Sun.

Nevjerojatno slično nečemu što biste očekivali pronaći u kavezu za zečeve ili hrčke, Lisa je upotrijebila vezicu za kabel kako bi pričvrstila dozator vode za letvicu na krevetiću svoje kćeri. Oduševljena svojim otkrićem, Lisa je napisala: "Uvijek ima vode kad joj je potrebna." Zatim se može vidjeti kako se djevojčica nasmiješila dok je ozarena ustajala iz kreveta da otpije gutljaj iz svog novog aparata za vodu.

TikTok snimak koji je prije nekoliko dana objavljen pod korisničkim imenom @ljflommom mnoge je očito ostavio zgroženima jer je vrlo brzo postao viralan. Od tada je prikupio nevjerojatnih 16,3 milijuna pregleda i dok je više od 40 tisuća ljudi spremilo video, a više od 100 tisuća ga podijelilo, tisuće i tisuće korisnika su u komentarima podijelili svoja razmišljanja.

VEZANI ČLANCI:

No, roditelji baš i nisu bili impresionirani Lisinim trikom, jer su mnogi tvrdili da je aparat za vodu namijenjen životinjama, a ne djeci. Jedna je osoba napisala: "To je za zamorce." Druga je dodala: "Oh, pa djecu tretiramo kao hrčke." Treći je upitao: "Je li ona hrčak?" U međuvremenu je još netko oštro napisao: "To je šala, zar ne? Vaše dijete nije zec!"

Mnogi su se roditelji pitali zašto Lisa svojoj kćeri nije mogla jednostavno dati bocu vode da je pije cijelu noć. Jedna je majka upitala: !Što se dogodilo sa šalicama i bocama za piće?" "Ovo definitivno nije rješenje, što vam je?", dodao je još netko.

Mama pokazala što radi s djecom kad treba vrijeme za sebe: 'Ubacim ih u kartonsku kutiju!'