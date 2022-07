Po našem je susjedu nazvan krater na Mjesecu, a iz Beča dolaze po kolače jer su im finiji od zaherice

Lijepo se navečer iznad Kvarnera vidi Mjesec, vide se i zvijezde, no u njima nije štos. Gledaju Mjesec i iz Voloskog pa ponosno kažu:

– Po našem se susjedu Mohotu zove krater na Mjesecu, ali s one druge, tamne strane Mjeseca, tamo kraj malog Mjesečevog mora! – govore. Pokazuju i na jednokatnicu na vološćanskoj puntici, pokraj koje počinje Lungomare i u kojoj se rodio Andrija Mohorovičić, otac moderne seizmologije.

Utrka hotela na kotačima

– Ima još! Dvojica iz Voloskog bila su na Sjevernom polu! Ali vratili su se doma, tu im je ipak ljepše, što će tamo – veselo govori Anja Žulić, vlasnica slastičarnice Kaokakao. Volosko, kao predgrađe razvikane Opatije, potpuno je drugačije mjesto, ovdje sve odiše Mediteranom, dok se nekoliko stotina koraka dalje, u Opatiji, osjeti, kao što znamo, austrougarski štih.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

– Meni iz Beča dolaze gosti i nose kući kolače millefoglie, passion, kaokakao ili vegan choco, jer finiji su im oni nego njihove bečke zaherice! – govori gospođa Žulić. S druge strane ulice veselo maše naša vrsna sommelierka Daniela Kramarić, vlasnica poznatog Plavog podruma.

– Kako ste? Uživate li? – pita Kramarić, mahne i nastavi dalje. Gastronomske delicije i umjetnici, to se u ovom mjestašcu, za koje ne postoji ni žuta ploča s imenom "Volosko", isprepliće. Nekoliko koraka dalje od slastičarnice, uostalom, ovdje je sve na nekoliko koraka, vrata svog atelijera otvara Vedran Ružić (35). Slikar i glazbenik koji radi i – skulpture.

I to vrlo uspješno, niz je njegovih izložbi ovih dana po Hrvatskoj, od Nina, preko Slavonskog Broda, do Vukovara i Rovinja, a vlasnik je Porina za najbolji jazz album Spiritual Market. Njegova brata Zvjezdana sjećamo se s inauguracije Zorana Milanovića, on je na klaviru pratio Josipu Lisac na Pantovčaku.

– Oslikao sam niz fasada u mjestu ne bi li Vološćanima i našim gostima bilo još ljepše! Nedavno smo brat i ja, on na klaviru, a ja na kontrabasu, svirali ovdje, nedaleko od kuće, na Vološćanskim večerima na vidikovcu Romano preko puta crkve. Pola koncerta sve je sjajno funkcioniralo, a onda je nestalo struje. Šale se sad susjedi, vele; "Nemoj nam, Vedrane, ništa više svirati, opet ćemo cijelu noć biti u mraku." Na koncertu su bili majka Mira i otac Albertino i oni su najglasnije pljeskali – govori dobitnik Porina pa dodaje:

– Znate što je ovdje dobra vijest? Sve je više mladih roditelja! Uskoro ću i ja dobiti dijete – veselo kaže. Nekoliko koraka od njega je i razvikani slikar Klaudio Frank. Redaju se ovdje – restoran, galerija, atelijer, restoran... Turistu neće biti dosadno, muving je. Koga zanima život jednog od najvećih naših znanstvenika, čije je otkriće sloja diskontinuiteta najveće znanstveno otkriće ikad u našoj zemlji, može u Moho Centar prije nego se spusti na jedinu plažu Črnikovicu. Ima i plaža Lipovica, ali nju "dijele" s Opatijom.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Restorana je niz, od razvikanog Plavog podruma, Tramerke, Valle Losca, Ribarnice, Verande, Moha, Mandrača ili Mili... Gastronomija im je forte. Događanja su gotovo svaki tjedan, a često pjeva i Duško Jeličić Dule. Domaći pjevač i škampar. Riječ je o karnevalskom gradonačelniku Opatije i ocu Balinjerade, utrke u karićima na balinjerama. Bude tu i WC školjki na kotačima, ali i slonova ili hotela na kotačima. Što luđe, to bolje.

Za šetnju udvoje

– Nemojte zaboraviti našeg Enrica Marottija! On je dva puta bio svjetski prvak u jedrenju na dasci, prvi Hrvat koji je to uspio, i dalje je među deset najboljih daskaša na svijetu. I još je inženjer građevine! Sad je bio tu, malo prije, ali odmah je odjurio na utrku. Stalno mu moramo dočeke raditi, stalno donosi u Volosko neke medalje – šale se domaći. Žive na tramontani, od ponoći do izlaska sunca ona puše ovdje punom snagom. Tada i Enrico trenira...

Ovo mjesto ima dušu, idealno je za šetnju i romantični izlazak udvoje. No slobodnih mjesta više nema, trenutačno su svega dva apartmana u Voloskom slobodna. I oni stoje oko 200 eura za noć. A ako žele, spomenuto dvoje u romantičnom izlasku može šetati cijelu noć. Od Voloskog do Lovrana je deset kilometara, pa natrag još deset i evo ti jutra, a euri ostanu u džepu...

OCJENE Gostoljubivost i susretljivost 9 Čistoća i urednost mjesta 8 Plaže 8 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 10 Sadržaji za djecu 8 Događanja 9 Opskrbljenost 8 Autohtonost 10 Opći dojam 8 UKUPNA OCJENA 86