Platila je dva mjesta u avionu zbog debljine: ‘Žena se naljutila što nisam dopustila njenom sinu da sjedne!’

Jedna žena s viškom kilograma ostala je frustrirana nakon žestoke svađe sa suputnicom na letu. Naime, kupila je dodatno sjedalo kako bi osigurala da će joj biti udobno u zrakoplovu nakon što je prethodno imala loša iskustva s letom zbog viška kilograma, piše The Sun.

Na Redditovom forumu objasnila je situaciju zbog koje se osjećala "loše" do kraja svog putovanja. 34-godišnjakinja je iskreno govorila o aktivnom pokušaju mršavljenja, ali se još uvijek smatrala pretilom. “Išla sam vidjeti brata i njegovog muža za Božić u drugu zemlju, a budući da sam debela, rezervirala sam dodatno mjesto kako bi i meni i onima oko mene bilo udobnije. Znam da je glupo plaćati dodatno mjesto, ali tako je. Sve je išlo glatko, od prijave do osiguranja i ukrcaja, barem u početku", započela je u objavi.

Žena je ispričala kako je iznenada do nje došla neka mama tražeći da se ugura na jedno sjedalo kako bi njezin sin mogao sjesti na drugo. Mama je navodno napravila scenu kada je žena to odbila, jer je platila posebno da ima više mjesta na letu. “Rekla je stjuardesi da kradem sjedalo njezinu sinu. Pokazala sam svoje karte koje dokazuju da sam platila dodatno mjesto. Stjuardesa me pitala mogu li se pokušati ugurati, ali ja sam rekla ne, da želim dodatno mjesto koje sam platila. Dječak, za kojeg je mama rekla da ima 18 mjeseci, trebao joj je sjediti u krilu, što joj je stjuardesa na kraju i rekla da napravi. Cijeli sam let dobivala prljave poglede i pasivno-agresivne primjedbe od nje i osjećala sam se malo loše jer je dječačić izgledao kao da ga je teško čuvati. Jesam li ja u krivu?", upitala je korisnike foruma.

Ogroman broj odgovora na objavu tvrdio je da je mama u krivu. Mnogi su pokušali uvjeriti ženu da se ne bi trebala osjećati krivom što se odbila pomaknuti. "Ona je u krivu jer nije kupila mjesto za svog sina i pretpostavila je da će se netko drugi odreći mjesta koje su oni platili. Vjerojatno se nadala da će biti dodatnih mjesta na letu kako ne bi morala platiti i htjela je iskoristiti stvar", napisala je jedna osoba.

“Zbog toga mrzim putovati za vrijeme praznika. Stalno letim, ali za praznike ljudi jednostavno polude. Ta je žena bila i gruba i u krivu. Napravila si točno ono što si trebala učiniti i iznenađen sam da joj stjuardesa nije odgovorila kako je trebala. Nemoj dopustiti da se zbog te jedne nepristojne žene osjećaš loše. Zaslužuješ da ti bude udobno", komentirao je drugi korisnik. "Već je dovoljno loše što ste morali kupiti dodatno sjedalo, ali nečuveno je da vam ga netko zajedno sa stjuardesom pokušava ukrasti. Drago mi je da si se čvrsto držala protiv njih", glasio je još jedan komentar. "Jedini prihvatljivi odgovor stjuardese u toj situaciji trebao je biti: 'Žao mi je, ovo je mjesto zauzeto' ", dodala je četvrta osoba.

