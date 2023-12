Plaćaju je da bude bogata kućanica u Dubaiju: 'Moj život je tako iscrpljujući i svi misle da je me muž vara'

Žena je otkrila da je plaćena da bude bogata kućanica u Dubaiju. Malaikah Raja je mlada Britanka koja je sada bogata domaćica koja živi u Dubaiju. Dane provodi kupujući skupe torbe i jedući u najotmjenijim restoranima u okolici, a tvrdi da život ponekad može biti prilično iscrpljujući. Malaikah je ranije otkrila da se udala zbog novca i sada tvrdi da ima ultimativni život na koji bi mnogi bili ljubomorni, prenosi The Sun.

Ne samo to, nego je također rekla da su ona i njezin muškarac Barbie i Ken iz Dubaija. On joj je čak i kupio jarko ružičasti Mercedes s njezinim imenom, vrijedan više od 200.000 eura, nakon što je rodila njihovog sina koji sada ima godinu dana. Malaikah, je svog muža upoznala 2017., a nedavno je na društvenim mrežama podijelila kako izgleda tipičan dan u njezinu životu.

U snimci, Malaikah je rekla: 'Plaćena sam da budem majka i kućanica'. Dok je odlazila u kupovinu, rekla je: 'Dan u životu domaćice u Dubaiju. Otišla sam u Dubai Mall jer sam trebala potrošiti mjesečni džeparac za studeni da kupim nešto dizajnersko. Kad smo krenuli, prva stanica je očito trebala biti Cartier. Stvarno volim Cartier nakit. Imam nekoliko prstenova i stvarno si želim nabaviti narukvicu, ali nisam sigurna koju odabrati'.

Obitelj je zatim otišla ne večeru, dok je domaćica nastavila: 'A onda smo krenuli po nešto hrane jer sam bila toliko gladna, samo smo otišli do najbližeg restorana. Dubai Mall restorani su tako elitni da ih iskreno sve volim. Imali smo prekrasan pogled na fontane. Iskreno nisam imala pojma što naručiti, ali moj sin je bio jako dobar'.

Nakon večere htjela je još otići u Dior, ali je bila prevelika gužva, a njen sin preumoran. Međutim, iako Malaikahin život mnogima izgleda fantastično, ona je otkrila u drugom videu, da njen život može biti prilično iscrpljujući. Podijelila je svoj video s naslovom 'Život domaćice iscrpljuje' i rekla: 'Dan u životu domaćice u Dubaiju. Započela sam dan odvodeći sina na njegov trening. Tako se zabavljao. Trening traje jedan sat, ali se on umori nakon otprilike pola sata, da budem iskrena'.

'Onda smo se vratili kući. Na kraju je zaspao držeći ventilator jer mu je bilo tako vruće. Vrijeme postaje puno toplije u Dubaiju. Izašli smo van, on je malo vježbao i hodao prije nego li je zaspao i to je to', prepričava Malaikah svoj 'iscrpljujući dan'.

Mnogi su joj u komentare pisali da je njen muž vara, ali ona im je odgovorila da joj ipak kupuje skupocjene stvari te da je 'najbolji tatica ikad' koji je može varati koliko god hoće. Korisnici društvenih mreža bili su zaprepašteni Malaikahinim životnim stilom i brzo su to izrazili u komentarima. Jedna je osoba rekla: 'Ne znam jesam li šokirana ili ljubomorna', a druga dodala: 'Želim džeparac...'.

Treći je sarkastično komentirao: 'Volio bih da je moj život ovako kompliciran'. Ali, mnogi su bili zgroženi pa je tako netko dodao: 'Ovo je tužno…i materijalistički…', a drugi se nadovezao: 'Danas ljudi rade sve za moć'.

"Samo želim biti kućanica i usrećiti svoga muža, puštam mu čak i da spava s drugima":