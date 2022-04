'Pijana sam spavala s najboljim prijateljem i sada me strah da smo uništili naš odnos'

Nedavno sam nakon noćnog izlaska sa svojom bliskom grupom prijatelja, spavala s jednim od svojih najboljih prijatelja. Oboje smo samci, ali ne znam kako se sada ponašati. Pretpostavljam da mi je oduvijek bio privlačan jer je zabavan i zgodan, a i odlično se slažemo. No, nikada mi nije padalo na pamet gledati ga na taj način. Kad smo se probudili smijali smo se tome, no meni je seks bio jedan od najboljih ikad i imam osjećaj da mi znači više nego što sam mislila - napisala je jedna žena za Mirror.

Boji se da bi započinjanje romanse između njih dvoje moglo zauvijek uništiti njihovo prijateljstvo, te da bi moglo učiniti stvari neugodnima za njihovu grupu prijatelja ako stvari ne budu funkcionirale. Pozvao ju je van, ali nju je strah da će reći da je seks bio samo velika pogreška i da će biti neugodno. Poslije te večeri kada su spavali skupa, razmijenili su par poruka koje su, očigledno, bile malo više od običnih prijateljskih.

- Mislim da veza između najboljih prijatelja može funkcionirati. Postoji dilema hoćete li se moći vratiti prijateljstvu ako veza ne uspije, ali to je rizik koji morate prihvatiti. Ako se pokaže da jedno od vas ima jače osjećaje od drugog, onda mislim da je teško vratiti se na isto prijateljstvo kao prije. Trebali biste ga pitati što misli o svemu i što će sada biti s vama, ali nemojte samo čekati da on donese neku odluku. Ne bih preporučila da ulazite u odnos prijatelja s povlasticama jer vjerujem da to nikada ne funkcionira kako je zamišljeno. Ako nakon razgovora s njim shvatite da je riječ o nečemu što se dogodilo samo jednom, onda ostanite samo prijatelji. No, ako shvatite da ste oboje spremni za neku romantičnu vezu, onda se ne brinite oko toga što može biti za par mjeseci - odgovorila joj je Deidre.

