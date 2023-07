Perete posteljinu i ručnike zajedno? Možda ne biste trebali..

Ne postoji ništa bolje od osjećaja kad se uvučete u krevet sa svježe opranim plahtama. I dok stvarni proces pranja rublja možda i nije toliko zabavan, neophodan je za ugodno iskustvo spavanja. Također je potrebno izvršiti zadatak ispravno - što znači da vjerojatno ne biste trebali baciti svoju posteljinu s ostalom prljavom odjećom za teretanu.

Kao opće pravilo, plahte biste trebali prati odvojeno. Evo zašto: samo pranje omogućuje da plahte cirkuliraju u vodi i postanu čišće, a istovremeno se izbjegava rizik od oštećenja. Evo kako točno prati svoje ručnike i plahte kako bi što duže trajali, piše Better Homes&Gardens.

Trebali biste izbjegavati pranje ručnika i posteljine zajedno. Iako pranje posteljine s ručnicima nije tako destruktivno kao da ju bacite zajedno s nečim što ima patentni zatvarač, to ne znači da je to dobra ideja. Debljina i težak materijal mogu znatno oštetiti plahte. Zapravo, ovo predstavlja opasnost od poderotina, a ručnici također proizvode mnogo dlačica. "Dlačice s ručnika će dospjeti na plahte, a to nije nešto s čime se želite nositi", rekla je stručnjakinja Lindsey Boyd. Razlika u težini, jer plahte su tanke i mekane, a ručnici grubi i debeli, zahtijeva različite cikluse pranja i sušenja.

Prema The Foldeu, posteljina i laganije tkanine suše se učinkovitije od ručnika, odnosno plahte mogu završiti presušene i oštećene, a plijesan može rasti na ručnicima ako ih ostavite malo vlažnima.

"Ravnoteža između rublja u sušilici je poput plesa. Ne možete imati jednog plesača koji pleše na drugačiju pjesmu od drugog. Sve će se zapetljati. A zapetljanoj posteljini treba vječnost da se osuši. Umjesto toga, ograničite svoje cikluse sušenja na jednu vrstu rublja kako bi ples u prevrtanju bio skladan", piše u članku.

