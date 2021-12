‘Partner me toliko kontrolira da čak određuje i vrijeme kada idem na spavanje'

Jedna 49-godišnja žena ima partnera dvije godine, a posljednjih šest mjeseci zajedno žive. Počela je shvaćati koliko je njihov odnos toksičan, pa se za pomoć obratila psihoterapeutkinji Deidre putem portala The Sun.



"Ima 54 godine, zaista zna biti divan, ali jako je temperamentan kada se raspravljamo. Ne želi ni sagledati stvari iz mojeg ugla, samo priča preko mene i okrene stvari tako da ja ispadnem kriva", napisala je.



Počeo joj je određivati u koliko sati da ide u krevet, rekao je da mora zaključati kuću u 22 sata jer on odlazi na spavanje... "Neko vrijeme sam se dobro nosila s tim njegovim ponašanjem, ali počeo mi je braniti da gledam televiziju, da čitam knjigu, gledam mobitel - sve kako bi on mogao odmarati. Trebam li ga ostaviti?"

Deidre odgovara: "Ovo je klasično kontroliranje u vezi. Po tvojoj priči čini se da je nasilan čovjek i bojim se da bi stvari samo mogle ići na gore. Vrijeme je da odeš, a ne bi bilo loše i da se obratiš nekom centru za pomoć."

