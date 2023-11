Ovo je ključni korak koji svatko mora poduzeti nakon prekida veze, tvrdi terapeutkinja

Kad vam je srce slomljeno i ne znate kako dalje, može biti primamljivo pokušati se oporaviti tako što ćete uništiti svog bivšeg. Bijes može biti prilično snažan motivator i mogli biste sanjariti o osveti ili sastavljati popise svih njihovih mana i mnogih crvenih zastavica koje ste propustili dok ste izlazili. No, prema mišljenju terapeutkinje, to bi bila pogreška. Umjesto toga, postoji nešto korisnije za što ona vjeruje da bi svatko trebao učiniti nakon prekida, ali kao i sve što je vrijedno, to nije zadatak koji će biti lako izvršiti, prenosi Metro.

Kendra Capalbo, licencirana terapeutkinja za parove i osnivačica Concierge Couples Counselling, rekla je: 'Iako je doživjeti prekid nedvojbeno emocionalni izazov, on također može katalizirati osobni razvoj i rast. Nakon prekida, svatko mora započeti svjesno i namjerno razdoblje samorefleksije. To uključuje izdvajanje vremena da sjednete i duboko razmislite o lekcijama naučenim iz veze — razumijevanje vaših želja i stvari o kojima se ne može pregovarati u budućim vezama i prepoznavanje područja koja zahtijevaju osobni rast prije nego što krenete naprijed'.

Kendra je nastavila objašnjavati da je prirodno provoditi vrijeme fokusirajući se na mane svog bivšeg kao mehanizam za suočavanje s bolom, ali kaže da je ključno zapamtiti da nitko od nas nije bez mana i da ima mjesta za malo osobnog razvoja. 'Čak i ako prekinuta veza nije bila prava, može biti odskočna daska koja vas priprema za onu pravu', nastavlja, 'Prihvaćanje dubokih uvida stečenih ovim iskustvom može dovesti do osnaženog i obogaćenog pristupa budućim odnosima, osiguravajući da ste bolje opremljeni za poticanje zdrave i ispunjavajuće veze u nadolazećim danima'.

Na internetu u zadnje vrijeme sve više priča o 'savršenom' prekidu, a neki sada inzistiraju na tome da postoje 'pravi' i 'pogrešni' načini rješavanja slomljenog srca, a naravno 'pravi' način uključuje trošenje gomile novaca na sebe i svoj oporavak. Ali, prije nego što vas sve to povuče, važno je zapamtiti da će ideja o 'savršenom' prekidu izgledati drugačije za svakoga od nas, a kao što svi znamo, ništa nije tako savršeno kao što se čini.

Osim toga, koga zavaravamo, većina nas jednostavno nema novaca da bi se razbacivala na takve stvari i, na kraju dana, čak i da si to možemo priuštiti, za to nema teškog i brzog rješenja. Umjesto toga, sve se svodi na vrijeme, koje može izliječiti gotovo sve.

Umjesto da težite nevjerojatno savršenom kraju vaše veze, Kendra je podijelila neke dobre staromodne savjete o tome kako pokušati imati ono što ona naziva 'idealnim prekidom', a to uključuje - pogađate - vrijeme. Prema riječima stručnjakinje, idealan prekid bi uključivao mogućnost da obje osobe otvoreno i iskreno razgovaraju o tome zašto nisu uspjeli i da postignu razinu razumijevanja koja bi im omogućila da ostanu prijatelji čak i nakon što prekinu.

Iako brzo naglašava da ovakav prekid nije uvijek svima moguć. Objašnjava: 'Sposobnost komuniciranja iz srca, čak i ako je poruka izazovna, sve dok dolazi s mjesta konstruktivnosti, najvrjedniji je dar koji jedno drugome možemo ponuditi tijekom prekida. Ključno je koristiti ove informacije kako bismo poboljšali sebe i svoje ponašanje u budućim odnosima'.

'Tko je bolji od emocionalno inteligentnog bivšeg kojemu je iskreno stalo do vas da vam pomogne prepoznati područja u kojima je potreban osobni razvoj, čak i ako oboje shvatite da više niste kompatibilni kao par?', nastavlja, 'Parovi koji mogu postići ovu razinu razumijevanja možda će moći održati prijateljstvo nakon prekida, što je, po mom mišljenju, krajnji pokazatelj idealnog prekida'.

Dodaje: 'Važno je napomenuti da se razgovor koji predlažem možda neće dogoditi odmah - možda će prvo trebati malo prostora da se emocije slegnu prije nego što se vratite na iskreni razgovor. Nadalje, potrebne su dvije emocionalno inteligentne osobe da to shvate, pa to možda nije izvedivo za većinu parova. Ipak, ovako zamišljam idealan prekid'.

