Ovih 5 znakova ukazuje na to da ste vi toksična osoba u vezi

Ljudi često imaju krivu percepciju o tome što je savršena veza, a toliko se trude da imaju takav odnos da počnu pretjerivati sa zahtjevima, kontroliranjem, pitanjima... Druga strana počne se osjećati ugroženo, dolazi do rasprava, a u nekim slučajevima i do prekida.



Možda nesvjesno radite neke stvari koje narušavaju odnos, a ovi znakovi ukazuju na to da ste vi ta osoba koja je toksična u cijelom odnosu, piše MSN.



Ne poštujete privatnost partnera

U prošloj vezi bili ste prevareni, a kada ste saznali nije vam bilo jasno kako ste propustili silne znakove. Iako je u novoj sve odlično, nađete sebe u situaciji di pokušavate provjeriti telefon partnera kad god ne gleda ili posudite njihov laptop 'za posao', a zapravo njuškate. Povjerenje ne znači da imate pristup svim stvarima partnera, a jednom kada krenete istraživati i tražiti nešto loše, nastavit ćete to raditi čak i ako ništa ne nađete. Ili imate potpuno povjerenje u partnera ili nemate.



Kontrolirate ih

Želite imati kontrolu nad partnerom? Svoju ljubav i brigu pokazat ćete tako što se ponašate kao prijatelj. Kontroliranjem gubite njihov interes, a i vrlo vjerojatno će početi skrivati stvari jer ne znaju kako ćete reagirati.



Govorite im što bi trebali osjećati

Partner vam kaže da ste stvarno povrijedili njihove osjećaje s određenim ponašanjem ili riječima, a vi odgovorite iduće:

"Nije bilo to tako strašno"

"Moraš biti manje osjetljiv/a"

"To nikog drugog ne bi zasmetalo"

"Pretjeruješ"

"Smeta te samo zato jer je to istina"

"Krivo si to shvatio/la"

Poslušajte ljubavne savjete kumica s placa:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaše potrebe su jedine koje su bitne

Ponekad, kada prolazimo kroz teški period u životu i život nam se mijenja, gledamo samo sebe. Mislimo samo na vlastite potrebe i ignoriramo ljude oko nas. Zapitajte se ponekad što vaš partner želi i treba tog dana, je li vam prioritet ili ga zanemarujete. Fokusirajte se na dragu osobu.



Agresivni ste

Takvu etiketu zaista nitko ne želi, a ako vam je to netko do sada rekao postavite si sljedeća pitanja:

Povisujete li ton?

Vrijeđate partnera?

Niste razgovarali i po nekoliko dana s dragom osobom?

Rekli ste neke stvari samo kako bi namjerno povrijedili partnera?

Za sve krivite drugu osobu?

Razbili ste nešto oko sebe?



Svi mogu imati loš dan ili loš odnos u vezi, ali bitno je prepoznati to na vrijeme. Također, nije svaka veza ista i nema smisla uspoređivati novog partnera sa starim.



Ako ste se pronašli u nekim od navedenih stvari onda je vrijeme da počnete raditi na sebi jer ste vrlo vjerojatno vi problem.