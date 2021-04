Svetvinčenat - grad u kojem se svi igraju, a turiste vodi vampir

Na terasi oštarije Ferlin nekoliko je prijatelja ispijalo piće, prekinuvši razgovor da nam pokažu kako je odmah iza butiga u koju smo se potom zaputili. Nakon kupnje pitamo prodavačicu zna li za kakav smještaj. Dohvatila se mobitela i stala nazivati. Ljubazna prodavačica svojski se potrudila, međutim nismo imali sreće. Ili nije bilo mjesta, ili apartman nije bio spremljen, a jedna je vlasnica imala nevolju da je u izolaciji pa se naposljetku u subotu navečer smještamo u desetak kilometara udaljeno selo od našega odredišta, Svetvinčenata. Ili Savičente. A može i San Vincenti.

Tri naziva za mjesto iz bajke

Tri su to naziva za ovo bajkovito srednjovjekovno mjestašce – poznato po Srednjovjekovnom festivalu, Festivalu plesa i neverbalnog kazališta i Festivalu sira – koje spaja unutrašnjost s jugom istarskoga poluotoka. A oštarija u koju smo najprije navratili nalazi se nasuprot kaštela Morosini – Grimani, impresivnog dvorca čija je gradnja započela još u 13. stoljeću. Za posjetitelje je kaštel otvoren subotom i nedjeljom, od 10 do 17 sati. Do 1. lipnja promotivne su cijene ulaznica – za odrasle 50, a za djecu, studente i umirovljenike 30 kuna. Četveročlana obitelj posjet kaštelu platit će 130 kuna.

Dok nam sutradan Dalibor Macan, četvrti i posljednji mandat općinski načelnik, govori kako se u Svetvinčentu turizam počeo događati tek prije dva desetljeća i kako je 2005. godine na području općine bilo između tisuću i dvije evidentiranih noćenja da bi se rekordne 2019. godine popeo na 140.000, a lani zaustavilo na 76 posto od te brojke, direktorica tvrtke koja upravlja kaštelom, Matea Stanić, spremala se da nas povede u razgledavanje.

U prizemlju su suvenirnica te kušaonica i prodajni prostor najboljega što Istra nudi – sira, ulja, pršuta, tartufa, pedesetak etiketa istarskih vinara okupljenih u Vinistri...

Osim što se u kaštelu mogu, kada je sve normalno, održavati svadbe (ne doduše slavonske, već one za četrdesetak uzvanika), konferencije, radionice, edukacije... ovdje se može doživjeti kulturna baština, doznati sve o lokalnim legendama, razgledati i učiti kroz igru, što će podjednako oduševiti posjetitelje svih generacija.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL 11.04.2021., Svetvincent - Kastel Morosini-Grimani. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL

Dočekat će vas tu živući portreti, 3D simulacije, igre, fotografije za uspomenu... Oni koji ne žele u razgledavanje s vodičem, mogu zaigrati Escape Castle Svetvinčenat, igru koja obuhvaća prostor cijelog kaštela Morosini – Grimani, info-punkt, sve tri kule, tamnicu, oružarnicu i tron.

Sedam iskušenja za viteze

U njoj igrači moraju proći sedam viteških iskušenja kako bi otkrili tajnu kaštela. Riječ je o inovativnom i jedinstvenom konceptu na svijetu, a igra se temelji na povijesnim zapisima i istarskim legendama, pa je u te putešestvije uključen i istarski vampir Jure Grando. Odlučite li se zaigrati ovu igru, cijena ulaznice za posjet kaštelu je 30 kuna skuplja.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL 11.04.2021., Svetvincent - Kastel Morosini-Grimani. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL

– Mi se u Svetvinčentu volimo igrati – kaže općinski načelnik otključavajući nam kuću vještice Mare, trenutačno zbog pandemije zatvorenu za posjetitelje.

No, nađete li se u ovome dijelu Istre kad ponovno otvori svoja vrata, svakako zavirite iza njih. Dočekat će vas ondje travarka Marija Radoslović (Mare Radoslovich) i uz pomoć suvremenih tehnologija – 3D mappinga, virtualne i proširene stvarnosti – vratiti u prošlost.

U kući vještice (u kojoj je nekoć bio matični ured) nalazi se i interaktivna knjiga u kojoj ćete upoznati mitska bića Istre.

– Mi smo destinacija za obiteljski turizam – govori Dalibor Macan dok mi napuštamo ovaj renesansni gradić u čijim se dvjema od pet crkava – sv. Katarine i sv. Vincenta (hispanskog mučenika i zaštitnika mjesta) – nalaze očuvani ostaci zidnih fresaka.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL 11.04.2021., Svetvincent - Kastel Morosini-Grimani. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL

Odlazimo tri kilometra udaljenog tematskog parka Sanc. Michael gdje je od drvenih trupaca napravljen dvorac od 400 “kvadrata”. Tu su i sprave za mučenje, tamnica za vješticu, životinje...

Kao da ste zakoračili u srednji vijek.

Istarska županija

Dolazite li iz smjera Rijeke, s Istarskog ipsilona izađite na izlazu za Kanfanar (51 kuna). Putujete li Istrom, Svetvinčenat je na pola puta između Pule i Pazina.

Zanimljivost

Oko 400 kuća za odmor registrirano je na području ove istarske općine u kojoj u 45 sela živi oko 2200 stanovnika. Općinsko središte Svetvinčenat ima oko 200 žitelja.

Što posjetiti

Švicarski konzulat i Stancija 1904.

Pokraj željezničke postaje kojom i danas putuje vlak s jednim vagonom, vozne su karte od tvrdoga kartona, a kondukter sitniše čuva u konzervi od sardina, u istom su dvorištu u Smoljancima švicarski konzulat i Stancija 1904. Vlasnica je Draženka Moll, počasna konzulica Švicarske i pionirka agroturizma u Istri. Na imanju su kuća za odmor i tri apartmana, u vrtu 127 vrsta biljaka. U stanciji proglašenoj Eden destinacijom noćenje je 340 kuna po osobi.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL 11.04.2021., Smoljanci - Stogodisnje imanje Stancija 1904. jedno je od pionira agroturizma u Istri. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL

TURISTIČKA PATROLA

Urednost, izgled mjesta, čistoća, okoliš 10

Gostoljubivost i susretljivost domaćina 10

Kvaliteta smještaja 8

Sadržaji za djecu 10

Biciklističke staze i sadržaji za rekreaciju 9

Pješačke staze i šetnice 9

Kulturni sadržaji 10

Izletišta u blizini 9

Autohtonost 10

Opći dojam 10

Ukupna ocjena 95