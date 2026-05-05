Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
važno je znati

Hodate bosi po kući? Nakon što pročitate ovo upozorenje liječnika razmislit ćete još jednom o tome!

VL
Autor
Ana Hajduk
05.05.2026.
u 07:00

Mnogi od nas čim uđu u kuću izuvaju cipele i nastavljaju hodati bosi, no jeste li se ikada zapitali je li ta navika zdrava? Dok jedni stručnjaci ističu brojne prednosti za mišiće i opuštanje, drugi upozoravaju na skrivene rizike, osobito na tvrdim podovima.

Ako ste zabrinuti za zdravlje svojih stopala, odgovor na pitanje je li hodanje bez obuće po kući dobra ili loša navika mogao bi vas iznenaditi. Stručnjaci se slažu da hodanje bosih nogu nije univerzalno dobro ili loše, već ovisi o nizu faktora, od zdravstvenog stanja pojedinca do vrste podova u domu. Klinički podijatar dr. Robert Conenello veliki je zagovornik takve prakse jer, kako objašnjava, ona jača unutarnje mišiće stopala koji s godinama i neprestanim nošenjem obuće prirodno slabe. Ti su mišići usko povezani s našom cjelokupnom pokretljivošću, pa njihovo propadanje može doprinijeti smanjenoj mobilnosti kako starimo. "Mnoge patologije koje viđam u svojoj praksi posljedica su nesposobnosti angažiranja tih mišića za normalno kretanje i metaboličku učinkovitost", istaknuo je Conenello.

S dermatološkog stajališta, dr. Hannah Kopelman slaže se s tom procjenom te dodaje kako hodanje bez obuće kod kuće može imati i neočekivane koristi za kožu. "Hodanje bosih nogu omogućuje koži da diše, što može pomoći u sprječavanju nakupljanja vlage i smanjiti rizik od gljivičnih infekcija poput atletskog stopala", pojasnila je. Osim toga, osjećaj različitih tekstura pod nogama može djelovati iznimno opuštajuće i blagotvorno za mentalno zdravlje. "Osjećaj teksture različitih površina pod nogama može biti uzemljujući i relaksirajući, gotovo poput mini refleksološke seanse", kaže Kopelman, dodajući da za one bez postojećih kožnih ili ortopedskih problema to može biti prirodan način povezivanja s okolinom i promicanja svjesnosti.

Međutim, isti stručnjaci upozoravaju i na potencijalne rizike. Jedna od očitih mana hodanja bez obuće u zatvorenom prostoru je povećana izloženost iritansima i alergenima na podu, poput prašine, dlaka kućnih ljubimaca ili ostataka kemikalija za čišćenje. Za osobe s osjetljivom kožom ili kroničnim stanjima poput kontaktnog dermatitisa ili ekcema, ovo bi mogla biti značajna briga. Dr. Conenello priznaje slične rizike, poput mogućnosti da se stane na patogene kao što su gljivice u vlažnim okruženjima, ali brzo naglašava da se "pravilnom higijenom ti rizici mogu ublažiti", savjetujući često pranje, temeljito sušenje i hidrataciju stopala.

Uz to, postoje i bolni rizici povezani s hodanjem bez obuće, uključujući mogućnost klizanja na glatkim ili mokrim površinama ili stajanja na nešto tvrdo i oštro što može uzrokovati ozljedu. Svatko tko je ikada udario nožni prst ili slučajno stao na Lego kockicu može potvrditi koliko takvi incidenti mogu biti mučni. Dr. Kopelman ističe da su osobe s dijabetesom ili lošom cirkulacijom podložnije teškim posljedicama, jer kako piše HuffPost, "čak i manja ozljeda stopala može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema". Upravo se tim skupinama savjetuje poseban oprez i izbjegavanje hodanja bez zaštite.

Iako hodanje bosih nogu može ojačati mišiće, opetovano prakticiranje na tvrdim površinama poput pločica ili parketa potencijalno može dovesti do umora stopala ili plantarnog fasciitisa, bolnog stanja u kojem se tkivo koje povezuje petnu kost s prstima upali. "Tijekom vremena, nedostatak amortizacije može stvoriti stres na zglobovima, posebno kod onih koji već imaju problema sa stopalima ili zglobovima", objasnila je dr. Kopelman. Zanimljivo je da je porast rada od kuće nakon pandemije doveo do povećanog broja slučajeva plantarnog fasciitisa. Mnogi ljudi, navikli na nošenje cipela s potporom, odjednom su počeli provoditi puno više vremena bosi na tvrdim kućnim podovima, što je preopteretilo njihova stopala. Čak i dr. Conenello, koji je inače pobornik bosonogog hodanja, savjetuje nošenje obuće s potporom pri obavljanju zadataka koji uključuju dugotrajno stajanje, poput kuhanja.

Naravno, postoji i zlatna sredina: čarape. Prema dr. Conenellu, "nema ništa loše u nošenju čarapa", no one jednostavno smanjuju prednosti povezane s bosonogim hodanjem jer stvaraju filter između tla i stopala. Dr. Kopelman dodaje da čarape mogu pružiti minimalnu zaštitu od manjih ogrebotina ili alergena, dok istovremeno omogućuju stopalima da se osjećaju relativno slobodno. Ako niste navikli hodati bosi, stručnjaci preporučuju da počnete postupno, s kraćim intervalima od dvadeset do trideset minuta dnevno, te da ih s vremenom produžujete. Uzimajući u obzir sve prednosti i nedostatke, hodanje bosih nogu kod kuće, posebno na čistim i dobro održavanim podovima, ne samo da je sigurno, već je općenito i zdravo, osim ako se ne borite s nekim stanjem kože poput psorijaze, ekcema ili atletskog stopala koje bi se moglo pogoršati. Selektivno hodanje bosih nogu čini se kao najbolja opcija - umjerenost je, doista, ključ.

Imate li i vi svome domu stvari koje vas polako truju? Evo što biste trebali izbaciti odmah!
1/17
Ključne riječi
bose noge noge stopala

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!