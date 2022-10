Ova susjedna država najbolja je za život, a još bolja za mirovinu!

Zdravstveno osiguranje i standard života općenito zahtijevaju sve više sredstava, a tijekom istraživanja izdvojeno je 12 zemalja u kojima možete dobro i jeftino živjeti, pogotovo u mirovini, piše nypost.com. Jeftine stanarine, zdravstveno osiguranje i način života kao i bruto godišnje plaće diljem svijeta saznajte u tekstu.

Vijetnam

Prosječna godišnja bruto plaća: 116.500 kuna



Četrdeset i pet godina nakon što je završio Vijetnamski rat Amerikanci opet naseljavaju ovaj dio svijeta – ovog puta zbog mirovine. Način života isti im je kao na Floridi, u Nevadi i Arizoni, ali znatno jeftiniji. Mjesečni troškovi stanarine, osiguranja i režija rijetko kad pređu 13.700 kuna uključujući kućnu pomoćnicu koja kuha i čisti.



Španjolska

Prosječna godišnja bruto plaća: 178.200 kuna



Španjolska je zemlja s jednim od najviših standarda u Europskoj uniji. Ima prekrasne plaže, dobru hranu i vino. Tamo su troškovi života za dvočlanu obitelj otprilike 17.000 kuna. Postoji i program "zlatna viza" koji olakšava dobivanje boravišnih dozvola onima koji u Španjolskoj potroše najmanje 4 milijuna kuna.



Slovenija

Prosječna godišnja bruto plaća: 308.385 kuna



Susjedna država prekrasna je i jeftina. Dvočlana obitelj na Bledu prima mirovinu oko 8600 kuna. Slovenija je odlična za planinarenje, izlete i šetnje, kao i skijanje i odmaranje u toplicama.



Tajland

Prosječna godišnja bruto plaća: 56.200 kuna



Za 2300 kuna možete unajmiti dvosobni bungalov s vrtom, a za 5700 kuna trosobnu vilu s bazenom. Također postoji aktivna i uspješna međunarodna zajednica tako da nikad nećete biti usamljeni.



Peru

Prosječna godišnja bruto plaća: 99.400 kuna



Iako je glavni grad Lima dosta skup, ostatak Perua nazivaju "financijskim snom". Prekrasna obala, planine i Machu Picchu omogućuju bezbroj aktivnosti, a jedan par može živjeti s manje od 15.000 kuna.



Portugal

Prosječna godišnja bruto plaća: 287.830 kuna



Zadnje dvije godine ova zemlja postala je jako popularna turistička destinacija, ali ističe se i načinom života koji je pristupačan. Za život u prekrasnim gradovima s još ljepšim plažama potrebno je oko 17 000 kuna mjesečno.

Kolumbija

Prosječna godišnja bruto plaća: 281.000 kuna



Prema istraživanjima, podizanje vize za život i mirovinu u Kolumbiji dosta je dobra odluka. Sve što trebate je dokazati jest da primate mirovinu od 5300 kuna kao pojedinac ili 17.130 kao par.



Malezija

Prosječna godišnja bruto plaća: 200.000 kuna



Život u Penangu prekrasan je i jeftin. Par ovdje može živjeti s 13.700 kuna mjesečno, uključujući stanarinu. Obitelj od šest članova može pojesti 10 jela za manje od 40 kuna, uključujući pivo, a šišanje muškaraca stoji samo 20 kuna.



Ekvador

Prosječna godišnja bruto plaća: 302.000 kuna



Velika i predivno uređena kuća odmah na plaži u Ekvadoru će vas stajati nešto manje od milijun kuna.



Meksiko

Prosječna godišnja bruto plaća: 322.000 kuna



Par može živjeti s mjesečnim primanjima od 11.000 do 22.600 kuna, ovisno o lokaciji, a to uključuje stanarinu i zdravstveno osiguranje. Ako ste stariji od 60 godina, imate pravo na nacionalnu karticu za popuste za starije osobe koji uključuju razne usluge i odjeću.



Kostarika

Prosječna godišnja bruto plaća: 274.120 kuna



Sigurna, prekrasna zemlja s dobrom financijskom situacijom. Zadnjih nekoliko godina Kostarika je postala popularna, pa je tako narasla i cijena života, ali i dalje je jedna od najjeftinijih i najboljih za život, pogotovo u mirovini.



Panama

Prosječna godišnja bruto plaća: 452.300 kuna



Panama je urbana i odlična za život. Vrlo lako možete unajmiti kuću s pogledom na more za manje od 9500 kuna mjesečno, a ako odete malo dalje od Paname, cijene su još niže.

