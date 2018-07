Ova isklesana tijela sportaša želimo vidjeti opet: Pogledajte ih u ulozi modela za kupaće kostime

Modna dizajnerica Anamarija Asanović predstavlja kolekciju kupaćih kostima inspiriranu Dalmacijom, vaterpolom i ljetnim radostima, ususret prvom Summer Sea Polo vaterpolo turniru koji će se ovaj petak i subotu od 13 do 22 sata održati na plaži Jadran u Splitu.

„Odavno mi je bili želja napraviti kolekciju kupaćih kostima. Ove godine sam baš htjela da to ima obilježje Dalmacije, te mislim kako su najbolja obilježja Dalmacije galebovi i magarci koji su motivi ovih kupaćih!” – izjavila je Anamarija i dodala: “Sama ideja nastala je iz razloga kako bi svatko tko dobije nešto ovakvo na poklon mogao ispričati neku smiješnu priču koja ga veže uz Hrvatsku, te sam zamislila da to bude više od suvenira Dalmacije. Dakle, prva ideja bila mi je da napravim liniju kupaćih kostima, a druga ideja bila je kako to prezentirati na drukčiji način. Na drugi dio ideje utjecala je priča moje majke koju je vrlo često pričala o učestalim večerima kada su se gledale vaterpolo utakmice te se nakon toga družilo dugo u noć te mi je taj period ostao u lijepom sjećanju!”

Kostimi su izrađeni pod australskom markom Delfina, a proizvedeni su u Njemačkoj od najkvalitetnijih materijala. Realizacija ove ideje od prvog crteža do kupaćih trajala je više mjeseci. Kolekcijom dominiraju žuta boja Sunca i plava boja mora. Dva motiva – galeba i magarca krase ženske i muške modele.

Ovom kolekcijom koja je nastala u suradnji sa Summer Sea Polo turnirom, koji se igra u moru kao nekada, podsjećamo na tradiciju igranja vaterpola u moru. Dizajnerica je i sama odrasla na plaži Jadran na kojoj se igra turnir i na kojoj su stasale generacije olimpijskih pobjednika. Upravo je Split jedan od gradova u svijetu koji je proslavio vaterpolo kao sport. Želja dizajnerice i novog turnira je potaknuti mlade na sport i vratiti gradu što više tradicionalnih stvari.

Modeli koji predstavljaju ovu kolekciju i sami su sportaši pa su tako na atraktivnim fotografijama Maksima Bašića hrvatski vaterpolo reprezentativac Jere Marinić Kragić, bivši vaterpolist Frane Jelavić te nogometaš Antonio Asanović.