'Otkako smo suprug i ja imali seks u troje s drugom ženom, naš seksualni život je sasvim prestao'

- Otkako smo suprug i ja imali seks u troje s drugom ženom, naš je seksualni život u potpunosti stao. Oduvijek sam bila znatiželjna prema ženama, a moj suprug je to znao kad smo počeli izlaziti zajedno u našim dvadesetima - napisala je jedna žena za The Sun.

Odmah su se povezali i imali odličan seksualni život, čak i nakon braka i djece. No, prošle godine, kada su njihova djeca imala školu od kuće, njihov seksualni život je patio. Odlučili su ga učiniti uzbudljivim te u svoj seks uvesti još jednu ženu.

- Imali smo nevjerojatnu noć s njom, a sigurna sam da je i moj suprug uživao kao i ja. No onda se sasvim promijenio, postao hladan prema meni i rekao kako ne želi više ponoviti seks u troje. Od tada je naš seksualni život gori neko ikad prije. Više uopće ne želi seks sa mnom, a meni nedostaje intimnosti. Kako da ga uvjerim da mi je dovoljan? - nastavila je.

- Iako seks u troje zvuči zabavno, ne možete zanemariti emocije. Vaš suprug uživao je u maštanju o seksu u troje, ali u stvarnosti se osjećao izostavljeno i ljubomorno. Mislite li da možete biti sretni bez seksa sa ženom? Ako ne, to bi mogao biti ozbiljan problem. No, ako možete, morate svom suprugu dati do znanja da je on pravi za vas. Pokažite mu koliko vam znači - odgovorila joj je Deidre.

