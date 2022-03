'Otkako sam prevarila svog dečka, ne mogu spavati i bojim se da će shvatiti da nešto nije u redu'

– Ne mogu spavati jer sam prevarila svog dečka poljubivši nekoga i zamalo se poseksala s njim. Ja imam 25, a moj dečko ima 27 godina. On je stvarno divan i ne znam što me natjeralo da ga prevarim – napisala je jedna djevojka za The Sun.

Bila je na proslavi rođendana prijateljice kada joj je jedan muškarac prišao u baru. Oduševilo ju je koliko je zgodan, a kada je počeo razgovarati s njom, nije mogla vjerovati koliko je sretna. Zamolio ju je za ples i onda su se poljubili, a zatim i izašli van te se spremali seksati iza kluba.

– No onda sam odjednom došla k sebi, sjetivši se svog dečka, i stala. Rekla sam svom dečku da me netko pokušao poljubiti i bio je iznerviran, ali nije puno rekao. Osjećam se stvarno loše i jadno – nastavila je.

– Naravno da se osjećate loše, ali spriječili ste da stvar ode dalje od poljupca. Nije bilo u redu varati, ali niste napravili ništa što se ne može oprostiti. Ako ništa drugo, ovo vas je natjeralo da shvatite što ste mogli izgubiti. Vrijeme je da razriješite svoje osjećaje i nastavite kanalizirati svoju energiju u odnos koji imate – odgovorila joj je Deidre.

