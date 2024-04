Otišla je na putovanje s muškarcem kojeg je upoznala na Tinderu: 'Na aerodromu nas je dočekala njegova trudna djevojka!'

Madeleine Jaye (23) mislila je da je upoznala muškarca svojih snova u prosincu 2022. nakon što se na popularnoj aplikaciji za spojeve Tinder, spojila s muškarcem za kojeg je rekla da se zove Jason i koji je tvrdio da ima 33 godine, samo da bi uskoro saznala da nije sve onako kako se čini. Naime, Madeleine i Jason otišli su na romantični izlet, nakon čega je ona doživjela šok jer se par pri povratku suočio s njegovom trudnom djevojkom, piše NY Post.

"Nikad prije u životu nisam bila na spoju s Tindera pa sam se bojala. Na našem prvom spoju našli smo se u 15 sati. Nisam se namjeravala predugo zadržavati, a onda je odjednom došlo do 22 sata. Samo smo razgovarali cijelo vrijeme. Razgovarali smo o budućnosti i doslovno smo se složili oko svega: kada želimo djecu, kakvi želimo da nam budu životi, kakva želimo da nam bude budućnost i tako smo se dobro poklopili. Zvučalo je predobro da bi bilo istinito, a to je zato što je i bilo", otkrila je 23-godišnja studentica.

Prema njezinim riječima, burna romansa dogodila se tako brzo da nije imala vremena obraditi 'crvene zastavice'. “Sve se dogodilo tako brzo. Nisam imala osjećaj da nešto nije u redu", rekla je Jaye. “Pravio se da je vrlo povučen, rekao je da nije imao sreće sa ženama i da je bio usredotočen na svoj posao, ali da je sada spreman pronaći nekoga.” Nakon tri mjeseca njihove bajke, Jaye i Jason odlučili su zajedno otići na jednotjedno putovanje u Španjolsku, a sve je užasno završilo kada su stigli u zračnu luku East Midlands gdje su ih dočekali Jasonova trudna i bijesna djevojka i njezina obitelj.

"Kada smo sletjeli u zračnu luku, jedna djevojka je prišla i rekla da je ona njegova djevojka, i da će roditi za dva tjedna. Prišli su mi i njezini roditelji, i gurali su me i vikali na mene. Doslovno sam doživjela šok, kao šok cijelog tijela. Nikada nisam osjetila ništa slično. Nisam to očekivala, ni najmanje. Mislila sam da ćemo se vjenčati, da je on tip za mene, i odjednom on ima potpuno drugačiji život iza mojih leđa", prisjetila se Madeleine.

Trudna djevojka je došla do nje i rekla joj da ona nije prva žena s kojom ju je prevario, te da muškarac zapravo ima 38 godina. Ali to je bio samo dio laži. Lagao je i o svom prezimenu. Madeleine je također saznala da Jason ima još jednog sina za kojeg nikome nije rekao. Jason ju je, nakon svega, pokušao kontaktirati i objasniti da je njegova bivša psihički nestabilna.

Naime, lagao joj je i rekao da ga je luda bivša, koja ima psihičkih problema, zarobila s djetetom. Tada ju je počeo omalovažavati i rekao da bih ona od svih ljudi trebala razumjeti emocionalni stres kroz koji prolazi. Kako kaže Madeleine, njegova djevojka, kojoj se ispričala, slutila je da je na odmoru s drugom djevojkom.

"Osjećala sam se užasno, jer sam se osjećala kao da sam loša osoba iako nisam imala ništa s tim. Nikada ne bih sanjala o izlasku s nekim tko ima obitelj. Cijela me situacija jako prestrašila i od tada sam zauvijek obrisala Tinder. Osjećam se kao da sada stvarno nemam povjerenja ni u jednog muškarca", zaključila je.

