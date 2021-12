Otišao na prvi spoj s djevojkom i sve je bilo odlično dok za stol nije sjeo još jedan muškarac - njezin suprug!

TikTok korisnik poznat samo po korisničkom imenu Pattyslap23 priključio se izazovu ove društvene mreže koji zahtjeva da korisnik ispriča priču o najgorem spoju na kojem je ikada bio.



"Bilo je to prije dvije godine, u Bostonu. Izašao sam na prvi spoj s jednom curom, sve je bilo odlično, zabavljali smo se, išao sam platiti račun i trebali smo krenuti u kino...", počinje priču mladić.



Odjednom, nepoznati muškarac je ušao u restoran i sjeo s njima za stol, a djevojka je u postala "blijeda kao duh", opisuje. Pitao ga je može li mu kako pomoći, a muškarac je rekao da upravo sjedi na spoju s njegovom suprugom.



"Pitao sam je li joj to zaista suprug, ona je pokušavala pronaći neko opravdanje, ali stvari su samo postale još gore. Najbolji dio je bio kada joj je dotrčala kći i sjela u krilo."



Kako prenosi The Sun, djevojka je bila udana sedam godina, živjela je zajedno sa suprugom i kćeri, ali je, očito, htjela malo zabave sa strane.



Korisnici su bili šokirani njegovim iskustvom, ali su zaključili da je bolje tako nešto saznati na prvom spoju nego kasnije, kada se razviju osjećaji.



Kasnije je objavio još nekoliko videozapisa u kojima je ispričao da je muškarac odmah tražio rastavu od supruge, a Patty je ostao u kontaktu s njim i čak ga je jednom prilikom upoznao sa svojom prijateljicom s kojom je muškarac sada u vezi.

