Ogromni polarni medvjed i dječica s Rolexom: Mama pokazala kako izgleda luksuzan party za djecu bogataša!

Zamislite najekstravagantniji božićni domjenak na kojem ste ikad bili - a onda ga utrostručite. Tek tada ćete dosegnuti razinu raskošne svečane zabave koja je održana u Londonu za bogatu djecu i njihove roditelje. Jedna mama influencerica povela je svoje pratitelje na društvenim mrežama iza kulisa VIP zabave koja se odvijala u privatnom klubu Annabel's za članove, piše The Sun.

TikTok korisnica @gemmaalster povela je svoju djevojčicu Gigi, koja nosi nadimak "The Real Stay At Home Baby", na svečani dan - a dvojac nije mogao vjerovati svojim očima. U videu objavljenom na Gemminom profilu rekla je svojim pratiteljima da ne samo da mališani koji su sudjelovali nosili dizajnerske marke – neki čak i satove Rolex – već da se klub potrudio s iznenađenjima. Dok je prikazivala video svoga dana, Gemma je započela: “Pođite s nama na najsjajniju božićnu zabavu u Londonu.

"U nedjelju smo otišli kod Annabel's upoznati Djeda Božićnjaka i biti ljubomorni na trogodišnjake od glave do pete u dizajnerskoj odjeći". Zatim je bacila pogled unutra kako bi pokazala kako je klub pretvoren u "prekrasnu" špilju zimske zemlje čudesa, zajedno s golemim kuglicama, vijencima i svečanim svjetlima. Bilo je i raznih aktivnosti koje su djeca mogla iskoristiti – od svečanih igara do stanice za oslikavanje lica i štandova sa slatkišima do skupog stalka s balonima. Našalila se: “Cijeli klub je bio lijepo uređen. Nikada nisam bila trijezna u ovoj prostoriji, pa je bilo zanimljivo primijetiti kako to zapravo izgleda."

Zatim je nastavila objašnjavati kako su se pobrinuli da djeca imaju sve, bilo je tu igara i balona, ​​slatkiša, kolačića od đumbira i, naravno, bojanja lica, što je bila Gigina prva stanica. “Kraljica je dala lice oslikati kao jednorog. Sjedila je najmirnije ikada", rekla je. Ali to nije bilo sve, jer je uskoro u sobu ušao divovski robotski polarni medvjed.

VEZANI ČLANCI:

“A onda je niotkuda stigao polarni medvjed! Da, polarni medvjed. Očito nije bilo stvarno, ali trebalo mi je pet minuta da to shvatim jer me ništa ne iznenađuje na ovom mjestu." Vidjela sam petogodišnjaka kako nosi Rolex!", prisjetila se. Nakon što je zabava završila u prizemlju, gosti su pozvani na ručak u jednako ekstravagantan restoran na katu gdje ih je dočekao Djed Božićnjak.

“Čekao nas je pravi Djed Božićnjak. Gigino lice bilo je kao, 'o moj Bože, zar se ovo stvarno događa?!", ispričala je. Zatim je pokazala kako se Djed Božićnjak družio s gostima u sobi ukrašenoj zlatnim i zelenim kuglicama prije nego što je uručio mali dar, zaokruživši "nevjerojatan" dan. A ni njezini pratitelji nisu mogli vjerovati kako je zabava izgledala. Jedna je osoba napisala: “Izgleda čarobno, kakvo sjećanje", dok je drugi korisnik kratko dodao: "Wowwww!"

Iznenadila se kada je vidjela uslugu koju su joj naplatili u restoranu: 'Nisam znala da to postoji!'