Odlučio je napustiti svoju djecu: 'Volim ih, ali ne mogu im pogledati u oči'

Cijeli svijet jednog čovjeka okrenuo se naglavačke nakon što je otkrio da mu je brat spavao s ženom iza njegovih leđa. Kasnije je otkrio da je njegov brat zapravo biološki otac njegove djece - što znači da je odgajao svoju nećakinju i nećaka vjerujući da su njegova vlastita djeca, piše Mirror.

Napisao je na Redditu: ‘Ostavljam sina i kćer jer sam otkrio da je moja žena imala aferu s mojim bratom i da oboje moje djece nije moje’. Ali, znajući da su njegova djeca nedužna u svemu tome, on želi 'postupiti ispravno prema njima' dok objašnjava kako fizički više ne može biti u njihovoj blizini.

Dodao je: ‘Moji 'sin' i 'kći' zaslužuju dobar život pa sam vlasništvo nad kućom stavio na ime svoje kćeri tako da je ona posjeduje. Ja sam bio vlasnik kuće, a ne moja žena. I dao sam svoj auto sinu tako da kad dobije dozvolu, moći će ga voziti i imati portfelj kojem će pristupiti kad bude imao 21 godinu, a ja ću se vratiti u svoju domovinu živjeti blizu svoje obitelji i početi sve ispočetka’.

Zatim je objasnio kako je svakom od njih napisao pismo u kojem se ispričava što ih je napustio, nadajući se da će jednog dana shvatiti zašto je to morao učiniti. Rekao je: ‘Priznajem da sam možda š***k, ali nikakva mi terapija ne može pomoći da me uvjeri da su moji, ali nadam se da razumiju moje gledište i da će im budućnost biti osigurana’.

‘Napisao sam im pisma jer sam prevelika kukavica da bih se suočio s njima, navodeći da napuštam zemlju, ali ću je posjećivati ​​s vremena na vrijeme i nadam se da razumiju da je njihova budućnost osigurana i da ću uvijek cijeniti uspomene koje sam imao s njima’, dodaje. Tražeći savjet u ovom teškom trenutku, muškarac se za podršku obratio društvenim mrežama.

Kao odgovor, jedna je korisnica napisala: ‘Ja sam mama, ali moja empatija je 100% s tobom. Ne bi trebao upijati svoju tugu, povrijeđenost i bol zbog udobnosti onih oko tebe, bez obzira tko su. Ti i djeca ste žrtve vaše uskoro bivše žene. To što ste odrasla osoba ne čini vas ništa manjom žrtvom. Ovo je njezina krivnja. Povrijeđenost djece je njezina krivnja. Možeš li to ublažiti? Možda, ali dovoljno si žrtvovan. Zašto bi ti svaki dan morao patiti gledajući u žive podsjetnike na njezinu izdaju? Ona je ta koja je to učinila’.

Drugi je korisnik dodao: ‘Želim tebi i djeci svu sreću. Ovo je tako tužna tužna tužna situacija. I da, nema pobjednika. Jako mi je žao što prolazite kroz ovo’. Treći korisnik je rekao: ‘Tako mi je žao. Ne mogu ni zamisliti kako ti je. Kakva je užasna stvar učinjena tebi i djeci. Shvaćam zašto je ovo tvoja opcija’.

