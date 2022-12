Odjeća vam zaudara na vlagu? Uklonite neugodan miris pomoću ovih nekoliko savjeta!

Budući da vrijeme postaje sve hladnije kako se približava zima, mnogi će svoje oprano rublje sušiti u unutrašnjim prostorima. Međutim, to može dovesti do toga da odjeća zaudara na vlagu, a miris vlage znači da se na materijalu razvija plijesan. Kako biste riješili ovaj problem, stručnjaci za pranje rublja podijelili su savjete koji će vam pomoći da se riješite neugodnog mirisa i spriječiti da se on ponovno pojavi, piše Express.

Kada perete odjeću koja zaudara na vlagu, stručnjaci savjetuju da uvijek koristite vruću vodu. Vruća voda neće ubiti plijesan, no toplina će pomoći da ispari, čime će se ukloniti s vaše odjeće, objasnili su.

Ipak, prije korištenja vruće vode za pranje odjeće, uvijek provjerite naljepnicu za održavanje kako biste vidjeli mogu li određeni komadi odjeće izdržati pranje na visokim temperaturama. Za uklanjanje mirisa vlage s odjeće, stručnjaci za pranje rublja savjetuju korištenje bijelog octa, jer octena kiselina u njemu neutralizira alkalne mirise, što znači da vam može pomoći da se riješite mirisa jeftino i jednostavno.

Da biste koristili bijeli ocat kao predtretman za vlažnu odjeću, pomiješajte jednu šalicu octa s kantom tople vode i ostavite odjeću da se namače najmanje sat vremena. Alternativno, možete dodati jednu ili dvije šalice bijelog octa izravno u svoju perilicu rublja za isti učinak.

No, ako nemate octa, može pomoći i soda bikarbona jer je odlična za upijanje mirisa vlage iz odjeće. Jednostavno dodajte četvrtinu do pola šalice sode bikarbone izravno u svoju perilicu rublja, i koristite najvišu temperaturu koju vaša odjeća dopušta. Soda bikarbona će upiti vlagu u vašoj odjeći, zajedno s neugodnim mirisom, i ostaviti vašu odjeću mirisnom i svježom.

Ako ocat i soda bikarbona ne pomognu, stručnjaci su predložili i treće rješenje, a to je izbjeljivač. Naime, on je nevjerojatno učinkovit u uklanjanju vlage s odjeće, no treba ga koristiti samo na bijeloj odjeći. Namočite svoju odjeću u u otopinu izbjeljivača i vruće vode u omjeru 1:3, na najmanje 30 minuta. Izbjeljivač će prodrijeti u vašu odjeću, ubijajući svaku plijesan i uklanjajući miris vlage. Prije upotrebe izbjeljivača, trebali biste ga testirati na nevidljivom dijelu svoje odjeće, kao što je porub, kako biste bili sigurni da neće ostaviti trajne mrlje.

Nakon što uklonite miris vlage, postoji nekoliko načina da se spriječi ponovno vraćanje tog mirisa. Prvi način je da nikad ne presavijete odjeću dok je još vlažna, nego pričekajte da se potpuno osuši, tvrdi stručnjak za pranje rublja. Spremanje odjeće dok je još vlažna, stvara savršeno vlažno okruženje za razvoj plijesni, što dovodi do neugodnog mirisa vlage.

Čišćenje ormara također može pomoći u sprječavanju vlažne odjeće, jer je prepuni ormar savršeno okruženje za razvoj plijesni. Ako primijetite da vam je garderoba pomalo prepuna, možda je vrijeme za raščišćavanje. Vaša će vam odjeća biti zahvalna na tome. Također, odjeća može mirisati na vlagu jer perilicu treba očistiti. Važno ju je čistiti barem jednom mjesečno kako odjeća ne bi mirisala na vlagu i kako bi perilica radila ispravno.

Također biste trebali smanjiti upotrebu previše deterdženta u svojim perilicama, jer to stvara tanak sloj na odjeći koji sprječava buduće pranje da pravilno prodre u predmete i ukloni bakterije. Zbog toga uvijek koristite preporučenu količinu deterdženta u perilici rublja. Više deterdženta ne znači i čišću odjeću.

