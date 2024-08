Odgađate alarm kada trebate ustati? Postoji razlog zašto to ne biste trebali činiti

Mnogi od nas ne ustaju na prvi alarm, već ga odgodimo barem jednom da bismo uživali u onih nekoliko, blaženih, minuta sna prije nego ustanemo kada baš moramo. Međutim, prema vrhunskoj stručnjakinji za spavanje, ovaj pristup je očito jako loša ideja, piše LADbible.

"Odgoda je neprijatelj. Nikada ne odgađajte alarm. Samo kvarite kvalitetu sna, a koja je svrha toga?", rekla je dr. Lindsay Browning u podcastu Who We Are Now. "Ako morate ustati u 7.30, nemojte namjestiti alarm za 7 i zatim pritisnuti odgodu tri ili četiri puta. Jer naravno, to spavanje od 7 do 7.30 je smeće", objasnila je.

VEZANI ČLANCI:

Predložila je aplikacije koje će vas nadzirati dok spavate i pratiti u gdje se nalazite da vidite jeste li u dubljem ili laganom snu. "Aplikacija može pokušati predvidjeti hoćete li biti u dubokom snu kada se vaš alarm oglasi i zaključiti da vas neće probuditi dok ste u dubokom snu jer biste se mogli osjećati tromo, pa će vas probuditi malo ranije", izjavila je stručnjakinja koja inače nije ljubiteljica takvih stvari jer smatra da ljudi propuštaju san.

Koji je najbolji grad za spavanje u Europi? Na listi se našao i Zagreb, evo kako stoji!

Koliko god da vam prija boravak u tom divnom mjestu između svijeta snova i realnosti, vrijeme koje provodite prelazeći iz jednog stanja u drugo je san loše kvalitete. Stoga, sljedeći put kada postavljate alarm, pokušajte s revolucionarnim konceptom ustajanja čim se alarm oglasi.