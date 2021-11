Odbila je mladića za drugi spoj, a on se naljutio i zatražio jednu stvar...

Prihvatiti činjenicu da se ne sviđate nekome tko se sviđa vama nikada nije baš jednostavno, ali s obzirom da to ne možete mijenjati bilo bi najbolje pozdraviti se na pristojan način. Suprotna reakcija od takve i izazivanje svađe sigurno nije dobra opcija, ali neki ljudi si ne mogu pomoći.



Osjetila je to na svojoj koži i Kyle Estella, djevojka koja je putem TikToka pokazala kako je na nju reagirao mladić kojem je rekla da ne želi izaći na drugi spoj.



"Gotova sam s izlaženjem na spojeve", napisala je Kyle ispod videa u kojem je pokazala screenshot poruka izmijenjenih s muškarcem.



Bili su na jednom spoju nakon što su se neko vrijeme dopisivali, ali ona nije, kako kaže, osjetila neku povezanost i kemiju. S druge strane, on je i jako ga je razljutilo kada mu je priznala što misli.



Rekao je da su sve žene iste, da nije uredu što ga je samo tako 'ostavila' i što mu nije dala šansu da ju osvoji i bolje upozna. Kyle je objasnila da zna kako se osjeća kada joj se netko sviđa i da s njim jednostavno 'to nije to', ali neimenovani mladić i dalje nije prihvaćao 'ne' kao odgovor na poziv za drugi spoj.



Na kraju, frustriran i ljut, rekao joj je neka mu vrati novce za prvi spoj - za večeru i parking!



Rekla je da nema problema i da mu može platiti putem Amex ili Venmo aplikacije, ali onda je zahtijevao da se transakcija odradi putem PayPala. Kyle je objasnila da to ne koristi, na što je on rekao "napravi račun".

Malo je reći da su se drugi korisnici TikToka šokirali njezinim neugodnim iskustvom, a neki su komentirali da je ovo tipično ponašanje muškarca koji nije dobio što je htio, prenosi The Sun.



"Plaćanje prvog spoja nije depozit za drugi", napisao je netko.

Ovo je 6 najčešćih laži koje će muškarac izgovoriti na spoju