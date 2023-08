Od smanjenog rizika od raka do stresa: Osam načina na koje vam seks može pomoći da živite dulje!

Zdravlje možda nije na vrhu vaše liste kada je u pitanju seks, ali stručnjaci kažu da vam njegovo uključivanje zapravo može pomoći da živite dulje. Od zdravlja srca do pamćenja, borbe protiv infekcija i jačanja vašeg imunološkog sustava, seks obećava iznenađujuće dobrobiti za tijelo i um, piše The Sun.

Nedavno je japanska studija otkrila da muškarci s visokim seksualnim nagonom žive dulje od svojih vršnjaka. Istraživači su uzeli podatke od 8500 muškaraca tijekom sedam godina i otkrili da su oni koji su bili zainteresirani za seks na početku studije imali 69 posto manji rizik od smrti do kraja studije.

Liječnici se slažu i otkrivaju kako seks može produljiti život i poboljšati fizičko i psihičko zdravlje. "Seks, kao dio sporazumne i zdrave veze, može ponuditi mnoge dobrobiti za fizičko i mentalno zdravlje koje vam mogu pomoći da živite dulje, a dobra vijest je da to čak i nije bez obzira koliko dugo izdržite u spavaćoj sobi. Čak i nekoliko sekundi ili minuta je dobro za vas. Seks vam ubrzava otkucaje srca i donosi niz drugih prednosti koje bi vas mogle iznenaditi. Seks nije samo užitak ili čin stvaranja djece, on također može značajno utjecati na naše blagostanje. Bilo da to činite jednom tjedno, mjesečno ili svakodnevno, dugačak je popis načina na koji vas to održava zdravijima", rekla je dr. Jenny Ellenbogen, NHS i ZoomDoc Health GP.

Poboljšano zdravlje srca: Seks je oblik tjelesne aktivnosti i može vam pomoći da krv pumpa tijelom, poboljšava kardiovaskularno zdravlje i smanjuje rizik od velikih ubojica poput visokog krvnog tlaka i srčanog udara. Većina seksualnih seansi nudi jednake dobrobiti za srce kao i lagano vrtlarenje. Ako to činite četiri ili pet puta tjedno, to je više kao hodanje od jedne milje.

Imunitet: Akademsko istraživanje na više od 100 studenata u romantičnim vezama otkrilo je da su oni koji su često imali seks (jedan do dva puta tjedno) imali mnogo više imunoglobulina A (IgA) - antitijela koja pomažu u zaštiti od bolesti - u svojoj slini nego oni koji su imali rijetke spolne odnose (manje od jednom tjedno). Budući da su antitijela prva obrana tijela protiv svih vrsta infekcija, od želučane viroze, prehlade i kašlja do spolno prenosivih bolesti, dobivanje antitijela - posebno zimi kada su infekcije česte - nudi čak i više koristi od samog održavanja topline.

Lijek protiv bolova: Glavobolje su dobro poznati izgovor za izostanak seksa, ali strast bi mogla biti upravo ono što liječnik preporučuje. Tijekom orgazma otpuštaju se hormon sreće endorfin i hormon oksitocin koji ublažava bolove, poznat i kao ljubavna droga. Utvrđeno je da djeluju kao prirodni lijekovi protiv bolova koji pomažu u ublažavanju svega, od glavobolje do boli artritisa i menstrualnih grčeva. U studiji o osobama koje pate od migrene, 60 posto je prijavilo poboljšanje kada su imali seks dok su patili od simptoma, a 70 posto je imalo umjereno do potpuno olakšanje boli.

Smanjenje rizika od raka: Istraživači su otkrili vezu između učestalog seksa i smanjenog rizika od raka prostate. Česte ejakulacije, osobito kod mladih muškaraca, povezane su sa smanjenim rizikom od raka prostate kasnije u životu. Studija je otkrila da su muškarci koji su u prosjeku imali 4,6 do sedam ejakulacija tjedno imali 36 posto manju vjerojatnost da će dobiti dijagnozu raka prostate prije dobi od 70 godina, u usporedbi s muškarcima koji su prijavili ejakulaciju 2,3 ​​ili manje puta tjedno u prosjeku.

Jači mišići: Postoje i dodatne zdravstvene prednosti za žene. Kontrakcije koje se javljaju tijekom orgazma jačaju mišiće dna zdjelice koji pomažu u sprječavanju urinarne inkontinencije i poboljšavaju seksualnu funkciju. Ojačano dno zdjelice ima i druge prednosti, uključujući smanjenu mogućnost prolapsa.

Bolji san: Nakon orgazma tijelo oslobađa prolaktin, hormon koji je odgovoran za osjećaj opuštenosti i pospanosti. To može poboljšati kvalitetu sna, što zauzvrat omogućuje vašem tijelu da se oporavi za sljedeći dan, pomaže vam da se usredotočite i podržava funkciju pamćenja.

Manje depresije: Seks - a posebno orgazam - pomaže oslobađanju niza endorfina i neurotransmitera, koji poboljšavaju raspoloženje i pružaju osjećaj zadovoljstva i sreće. Svi oni djeluju kao prirodni antidepresivi. Utvrđeno je da su žene koje više doživljavaju orgazam od seksa sretnije u svojim vezama s poboljšanim mentalnim zdravljem što doprinosi sretnijem i duljem životu.

Manje stresa: Redoviti seks odličan je za smanjenje stresa. Može povećati osjećaj vlastite vrijednosti i smanjiti tjeskobu.

Istraživanje pokazalo: Postoji veza između seksa i boljeg pamćenja!