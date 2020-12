Očajan muškarac traži savjet: "Supruga me varala s najboljim prijateljem, ne mogu im oprostiti"

Jedan 38-godišnjak odlučio se obratiti savjetnici Deidre zbog problema u braku. Naime, njegov najbolji prijatelj iz škole i supruga godinu dana su imali aferu i spavali zajedno - i to čak u njegovom krevetu! Supruga želi da ostanu zajedno, ali on nije siguran u to jer je izgubio povjerenje. "Pokrenuo sam svoju tvrtku, ali često dolazim doma umoran i mrzovoljan. Ipak sam svojoj obitelji mogao priuštiti sve", napisao je za The Sun.



Njegov prijatelj postao je blizak s njegovom suprugom nakon što je počeo dolaziti k njima kući te saznao za probleme u braku. "Već mjesecima znam za njihovu aferu, ali ne mogu se pomirit s tim iako mi je supruga rekla da je to gotovo. "Jednostavno ne mogu prestati razmišljati o njihovom seksu. Više nismo intimni, ja spavam u drugoj sobi. Uskoro idemo na jedno putovanje, ali nisam siguran kako ću to izdržati."

Pogodite koji pojam su Hrvati najčešće googlali ove godine! Da, koronavirus. A u top 10 pretraga su i - masoni! 🤔

"Pokušajte iskoristiti odmor da ozbiljno razgovarate sa svojom ženom. Slušajte jedno drugo i nemojte se prekidati. Ako vam osjećaji podivljaju, udaljite se i izbrojite do deset. Supruga je kriva što vas je varala, ali često ste bili mrzovoljni i niste joj bili podrška. Kupite novi krevet i preuredite sobu. Nemojte je odmah prisiljavati seks, već počnite postupno s poljupcima i zagrljajima", odgovorila mu je Deidre.

Doznajte koji se horoskopski znakovi najbolje slažu u seksu: