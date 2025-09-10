Obiteljska drama: 'Moja majka je poludjela kad je shvatila da nisam djevica. A imam 38 godina!'

Jedna 38-godišnja žena zatražila je savjet na Redditu nakon burnog sukoba s majkom koja je izrazito religiozna. Nakon što je izgubila stan, bila je prisiljena vratiti se roditeljima i pritom pomagati u brizi za bolesnog oca. Kaže da je zahvalna na krovu nad glavom, ali i da se majka počela ponašati prema njoj kao da je ponovno tinejdžerica, piše People.

Poseban izvor napetosti bio je njezin prijatelj Gary. Budući da je gay, a majka vjeruje da 'druženje s homoseksualcima privlači demone', odlučila je skrivati njegovu seksualnost. No kada je Gary nakon prekida zamolio da prespava kod njega, majka je odmah pomislila da je riječ o ljubavnoj vezi. Tada je, kaže žena, puklo desetljeće potisnute ljutnje i tajni. U naletu prkosa nasmijala se majci u lice i rekla: 'Ako i ima namjere, bit ću sretna jer već dugo nisam ni s kim spavala i nedostaje mi to.' Bio je to prvi put da je pred majkom priznala kako nije djevica. Majčina reakcija bila je dramatična – počela je plakati, rušiti fotografije sa zidova i vikati da joj je 'srce istrgnuto' i da je 'obitelj uništena'.

Od tog vikenda majka gotovo ne izlazi iz sobe, odbija jesti i ne može prihvatiti da njezina odrasla kći ima seksualni život. Žena priznaje da joj je žao što je toliko godina morala održavati privid čistoće. 'Nisam djevica već 20 godina, a sve to vrijeme sam glumila samo da izbjegnem njezine ispade', piše. Majka sada tvrdi da kći 'nema poštovanja prema sebi' i da ju ne može ni pogledati.

Otac, kojeg naziva 'razumnim roditeljem', pokušava smiriti situaciju i smatra da je mogla odabrati blaže riječi jer njegova supruga ne može podnijeti ni samu riječ 'seks'. No kći naglašava da se ovdje ne radi samo o osjetljivosti. 'Moj život i moje tijelo nisu pod njezinom kontrolom, pogotovo kad ne živim pod njezinim pravilima', kaže. Dodaje kako ju je iscrpilo i majčino stalno ispitivanje je li još uvijek 'čista'.

Korisnici Reddita jasno su stali na njezinu stranu. Napisali su da je majčin izljev histerije stvar kontrole, a ne vjere ili osjetljivosti, te da nije normalno da odrasla žena mora skrivati svoj intimni život. Jedan komentar sve je sažeo: 'Imaš skoro 40 godina, nisi tinejdžerica. Tvoja majka nema pravo kontrolirati tvoj život, a njezina reakcija je zaista pretjerana.'